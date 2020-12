Liceo: dalla Città Metropolitana parere favorevole al mantenimento dell'autonomia

Ottime notizie dal capoluogo per il Liceo Leonardo da Vinci di Cassano.

Perché il Consiglio della Città Metropolitana di Bari, nella seduta che si è conclusa poco fa, nel corso della discussione relativa all'aggiornamento del dimensionamento dell'assetto scolastico e della programmazione dell'offerta formativa per il biennio 2020/21- 2021/22 (relatore il consigliere metropolitano Marco Bronzini del Partito Democratico), ha confermato ed espresso in maniera unanime il suo parere favorevole al mantenimento dell'autonomia con eventuale reggenza per l'istituto scolastico cassanese.

Una "vittoria" non ancora definitiva, perché quello della Città Metropolitana, come ha ricordato a questo giornale il consigliere Bronzini, è un parere "obbligatorio ma non vincolante".

Il passaggio successivo e determinante, infatti, sarà quello che farà la Regione Puglia, probabilmente già il prossimo 30 dicembre, quando approverà definitivamente il Piano Regionale del dimensionamento scolastico. Già domani sarebbe in programma l'incontro con i sindacati per esaminare il provvedimento.

Ma c'è ottimismo.

Sostenuto anche da quanto è successo ieri alla Camera dei Deputati, dove l'approvazione di un emendamento della Commissione Bilancio garantisce per l'esercizio finanziario 2021/2022 il mantenimento dell'autonomia scolastica per tutti gli istituti scolastici che superano le 500 iscrizioni. Il provvedimento è ora all'esame del Senato, ma non è in discussione la sua conferma, considerando che la manovra sarà sottoposta fiducia.