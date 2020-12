Liceo Leonardo, Regione e sindacati: «Ok a mantenere l'autonomia». PD: «Siamo accanto al territorio»

Ancora conferme per il mantenimento dell'autonomia del Liceo Leonardo di Cassano.

Nella riunione di stamane tra le organizzazioni sindacali e la Regione Puglia, l'assessore regionale alla Scuola, Sebastiano Leo, ha assunto l'impegno di sospendere qualsiasi operazione di dimensionsionamento per il prossimo anno scolastico 2021/22, lasciando inalterato l'attuale assetto, in considerazione anche della modifica dei parametri (da 600 alunni a 500) prevista dalla legge di bilancio in corso di approvazione.

Sulla vicenda si registra anche un intervento del circolo cassanese del Partito Democratico, la forza politica locale che ha lavorato in questi mesi per consentire all'isitiuto scolastico cassanese di mantenere l'autonomia.

«La nostra azione politica al fianco del Liceo di Cassano - ha scritto in una nota la segretaria Enza Battista - continua e continua ad essere azione positiva. Dopo gli incontri organizzati nei mesi scorsi con Dirigenti ed esponenti della Città Metropolitana, a seguito della nostra proposta presentata sia al Presidente dell’Anci che a tutti i consiglieri della Città Metropolitana, proprio nel consiglio di quest’ultima, lunedì, è stata confermata l’autonomia del nostro liceo. Azione che sembra, ben presto, si potrà allargare con la revisione dei numeri del dimensionamento scolastico, così come da interpellanza portata dall’On. Ubaldo Pagano all’interno del Parlamento italiano. Ringraziamo il consigliere con delega alla programmazione ed edilizia scolastica Prof. M. Bronzini, i consiglieri F. Pietroforte e F. Indiveri e tutti i consiglieri per essersi fatti portavoce della nostra richiesta. La nostra azione politica deve continuare ad essere accanto al territorio».