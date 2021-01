"Calze in Comune": la Befana a Cassano per i bambini della Scuola Materna

«Vogliamo essere vicini ai nostri piccoli e rendere più gioioso questo periodo, sebbene siano costretti alle restrizioni Covid».

Queste le intenzioni che hanno portato l'amministrazione comunale ad organizzare "Calze in Comune" in collaborazione con le associazioni “C.A.P onlus”, “Apulia Country”, “ProLoco” e “Primule rosse".

Il 4 gennaio (unico giorno di colore arancione in cui è permessa una maggiore circolazione), la Befana sarà in via Magg. Turitto, in piazza Adua e piazzetta Ruffo per distribuire le calze ai piccoli della Scuola Materna.

La consegna avverrà come di seguito indicato, a partire dalle ore 9.30 alle 12.30:

- Piazza Adua - “Primule rosse”

Scuola dell’infanzia Associazione Insieme

- Officine culturali (piazzetta Ruffo) - “C.A.P. Onlus”

Scuola infanzia Regina Elena classi I/L/M/N

- Info Point - “Apulia Country”

Scuola infanzia via Cap. Galietti classi A/B/C + Casa del Fanciullo

- Emeroteca - “ProLoco”

Scuola infanzia via Cap. Galietti classi D/E/F/G/H/O