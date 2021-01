Covid, altri 1082 casi positivi. Nel Barese superata la soglia dei 40mila contagi da inizio pandemia

Cronaca

Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia,1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto