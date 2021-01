Esercitazioni militari sulla Murgia: l'Esercito incontrerà il presidente del Parco

Scuola: prorogata l'ordinanza regionale sulla didattica digitale integrata Video

Prorogata fino al 16 gennaio l'ordinanza attualmente attiva riguardo la didattica in presenza e a distanza della Regione Puglia. La decisione è arrivata in mattinata, a seguito dell'incontro in videoconferenza tra il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,