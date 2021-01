Caccia: Regione approva alcune modifiche al calendario venatorio della Puglia

Gli ultimi giorni della stagione di caccia portano con sé alcune modifiche al calendario venatorio della Puglia.

La giunta regionale ha disposto di prorogare il prelievo - unicamente da appostamento e dalle ore 7 e fino al tramonto - per i giorni 23, 24, 27, 30 e 31 gennaio 2021, delle specie “Tordo bottaccio” e “Tordo sassello”, con un carniere giornaliero di 15 capi totali, di cui massimo 10 tordi sasselli.

Con lo stesso provvedimento è prorogato il prelievo, unicamente per i giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, delle seguenti specie di anatidi-rallidi: “Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Canapiglia, Alzavola, Codone, Mestolone e Fischione”, con un carniere giornaliero di 5 capi totali, di cui massimo 2 Codoni.

La decisione sul tordo è supportata da una serie di studi che posticipano a febbraio l’inizio della migrazione prenuziale.

«Una scelta importante - commenta il provvedimento Federcaccia - che gratifica i cacciatori pugliesi e che contrasta le derive anticaccia in atto in Italia, che vorrebbero restringere immotivatamente le stagioni, insieme alle specie e alle zone in cui svolgere l’attività venatoria.

Federcaccia ringrazia la Regione Puglia, l’Assessore e gli Uffici competenti con i funzionari per il lavoro svolto, e esprime soddisfazione per i contenuti tecnici e giuridici della delibera che tratta tutti i punti importanti per il discostamento dal parere ISPRA e analizza precisamente i pronunciamenti della Giustizia Amministrativa, motivando quindi ampiamente le scelte compiute.

Una soddisfazione ancora più forte per Federcaccia e il proprio Ufficio Studi e Ricerche sono le citazioni dei nostri studi sul tordo bottaccio e l’alzavola, così come l’impostazione tecnica, riferita alla realtà italiana e regionale, che fonda su dati la correttezza della stagione fino al 31 gennaio».