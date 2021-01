Giornata Memoria, Di Medio: «Educare al rispetto della vita». Iniziativa di 11 Comuni

Ricorre oggi la "Giornata della Memoria".

«Sono passati quasi ottanta anni - scrive in un messaggio la sindaca di Cassano Maria Pia Di Medio - dall’inizio della Shoah ma la Memoria è sempre più vivida in tutti coloro che hanno maturato la vera dimensione “umana “ della vita: il rispetto di ogni essere vivente. Le persecuzioni, di qualsiasi titpo esse siano, fisiche, psicologiche, per motivi razziali, religiosi o politici, sono esecrabili. Ancora oggi, in alcune parti del nostro Mondo, vengono perpetrate persecuzioni e torture. Non sarà certo rispondendo con la violenza alla violenza che tutto questo potrà essere sconfitto. Sarà invece la nostra capacità di educare le future generazioni al rispetto di ogni essere vivente, attraverso la Cultura e la Scienza, attraverso l’abolizione dello sfruttamento sul lavoro e dell’accaparramento delle ricchezze, che porterà ad un Futuro di Pace e prosperità per tutti. Questo momento storico ci ha impedito di mettere in atto incontri e manifestazioni pubbliche e pertanto abbiamo realizzato, fra i Comuni di Cuore della Puglia, un momento musicale di riflessione che sarà trasmesso in diretta streaming domenica 31 gemnnaio alle 19».

Il 31 gennaio, dunque,11 comuni pugliesi ricorderanno le vittime della Shoah insieme.

Questo evento sarà trasmesso dall'Auditorium del Liceo musicale don Milani di Acquaviva e coinvolge i Comuni dell'associazione "Cuore della Puglia", sulle cui pagine istituzionali sarà trasmesso alle 19.

Il poeta e attore Cosimo Damiano Damato e la cantante Erica Mou metteranno in scena "Yossl Rakover si rivolge a Dio".

Lo spettacolo, promosso dal Teatro Pubblico Pugliese insieme ai Comuni del Cuore della Puglia (Acquaviva, Altamura, Casamassima, Cassano, Cellamare, Corato, Gravina, Putignano, Rutigliano, Turi) e dal Comune di Bitonto, sarà successivamente reso fruibile lo spettacolo anche per le scuole.

La narrazione di Damato viene scandita dalle canzoni dal vivo eseguite dalla sofisticata cantautrice Erica Mou, accompagnata al pianoforte da Antonio Iammarino, che attinge ad un repertorio d’autore civile sulla Shoah e sulla condanna delle guerre con una matrice da preghiera laica fra cui: Auschwitz di Francesco Guccini, La guerra di Piero di Fabrizio De Andrè, Into my arms di Nick Cave, Lulù e Marlene dei Litfiba, Beutiful that way di Nicola Piovani, Il carmelo di Echted di Franco Battiato e Juri Camisasca, Il cielo di Austerlitz di Roberto Vecchioni e Sottovoce della stessa Erica Mou.

Cosimo Damiano Damato (Margherita di Savoia,1973) è poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e narratore. La Cineteca Nazionale gli ha dedicato la retrospettiva “Visioni, fantasie, sogni, rivoluzioni, poesie e follie”. Fra i suoi film “Una donna sul palcoscenico” (con Alda Merini e Mariangela Melato e presentato al Festival del Cinema di Venezia), “Prima che il Gallo canti” (con Don Andrea Gallo e tra gli altri, Vasco Rossi, Dario Fo, Claudio Bisio). Per il teatro ha scritto e diretto “Il bene mio” (con Lucio Dalla, Marco Alemanno e Moni Ovadia). Con Erri De Luca ha lavorato al film “Tu non c’eri” (con Piero Pelù e Brenno Placido), al recital “Se i delfini venissero in aiuto” e al graphic novel “L'ora X. Una storia di Lotta Continua” (con Paolo Castaldi) pubblicato da Feltrinelli.

Erica Mou Erica Mou è una cantautrice pugliese, classe 1990. Nel 2012 arriva seconda al Festival di Sanremo, nella categoria giovani, vincendo il Premio della Critica Mia Martini. È candidata ai David di Donatello 2014 per la migliore canzone originale. Attualmente vive a Tolosa e sta lavorando al suo sesto album in studio. Nel mare c’è la sete è il suo primo romanzo, edito da Fandango nella primavera 2020.