Rifiuti abbandonati nelle campagne: a Cassano in arrivo 4 fototrappole

Il 7 dicembre l'Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) ha invitato gli Enti locali ad aderire alla presentazione di una richiesta per ricevere un totale di 1.007 fototrappole in comodato d'uso gratuito.

Il numero delle fototrappole per ogni Ente che ne faceva richiesta (la scadenza era fissata al 21 dicembre) era proporzionale a una serie di fattori legati all'estensione del territorio, alla popolazione e ai flussi turistici.

Come si legge nella determina n. 32 del 22 gennaio scorso, 135 sono state le richieste degli enti, 131 quelle approvate.

Tra queste ultime, quella del Comune di Cassano, a cui sono state assegnate 4 fototrappole.