Legambiente: «Piantiamo la speranza che il “Dopo-Covid” sia un mondo più verde»

Negli anni, l'Italia ha emanato leggi e regolamenti sempre più importanti sulla tutela del patrimonio verde. Tra tutti ricordiamo quanto accaduto lo scorso marzo 2020, quando sono stati rielaborati e ampliati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione del Verde Pubblico che, tra le altre cose, vietano espressamente la capitozzatura (taglio dei rami più grandi) e promuovono la tutela fattiva degli alberi esistenti; altra tappa fondamentale è stata la Legge n.10 del 2013 che tutela gli alberi monumentali e, ancora, andando indietro nel tempo, quella del 1992 che prevede di piantare un albero per ogni bambino nato.

Eppure negli ultimi tempi sembra che l'albero-fobia sia diventata una patologia diffusa.

Per questo a seguito della #festadellalbero2020 il circolo locale di Legambiente annuncia l'arrivo di 60 alberelli, distribuiti da Arif-Puglia, alcuni dei quali destinati ai vincitori del contest online organizzato lo scorso novembre ed altri destinati a Co Co Co Collaborare Cooperare Condividere, MurgiaBasket Cassano e ECO – Il rumore del cambiamento, donati come segno di gratitudine per aver seguito le iniziative del circolo Legambiente durante il 2020.

I vincitori riceveranno le indicazioni sulla modalità di ritiro dei premi nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Come Legambiente siamo fortemente convinti che l’iniziativa possa, oltre che stimolare la sensibilità ai temi ambientali, contribuire all'evoluzione della nostra cittadina verso un modello green più rispettoso dell’ambiente. Per questo come volontari ambientali vogliamo donare e piantare gli alberi rimanenti nelle aree destinate al rimboschimento in attesa che l'Amministrazione Comunale finalizzi l'impegno preso con i cittadini con DGC n.118 del 21.11.2019 riguardo la piantumazione di circa 2.300 unità arboree, di cui 1000 da mettere a dimora tra marzo e febbraio 2020. Peccato che ad oggi, almeno come associazione, non abbiamo alcuna notizia in merito.

Nell'attesa di ricevere buone notizie dall'amministrazione comunale, procediamo con la nostra piantumazione ricordando che l'Ambiente è e rimanere il fulcro di ogni nostra azione.