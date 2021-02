Giorno del Ricordo, Di Medio: «Mai dimenticare l'odio di cui è capace l'uomo»

Il messaggio della sindaca per il "Giorno del ricordo" in cui si ricordano i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

«Il Ricordo è una delle funzioni intellettive più evolute. Ma è il Ricordo di eventi, di fatti, di emozioni e la capacità di trasmetterlo agli altri che ci distingue come esseri umani. Lo dovremo fare ancora per Secoli, dovremo Ricordare che l’Essere Umano è capace di compiere atti efferati collettivi, anche al di fuori di “giustificazioni belliche”, solo per puro odio verso un’altra Etnia, un’altra Razza, un’altra Religione o un altro modo di pensare (politico o filosofico). Oggi è il Giorno dedicato al Ricordo di tutto questo, ma non dobbiamo limitarci alla sola giornata odierna a riflettere su quanto accaduto “dopo” la Guerra, in un tempo in cui bisognava rialzarsi e ricostruire, dobbiamo pensarci ogni giorno perchè ogni giorno incontriamo “l’altro”, un essere umano diverso da noi ma uguale a noi, con i nostri stessi problemi, sentimenti e diritti».