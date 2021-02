Scuola: oltre 200 genitori chiedono al "Perotti-Ruffo" di non abbandonare il modello "Senza Zaino"

Sono più di 200 i genitori che chiedono che il modello “Senza Zaino” non venga eliminato dall’offerta formativa della Scuola Media e della Scuola Materna.

Tante sono, infatti, le firme in calce alla petizione rivolta alla dirigente Ippolita Lazazzera organizzata da un gruppo di genitori e presentata stamattina all’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo”.

I firmatari della petizione chiedono alla dirigente di rivedere la decisione presa, avviando un confronto all’interno della comunità scolastica per comprendere quali sono le problematiche che impediscono all’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo” di continuare ad applicare il modello “Senza Zaino” – introdotto a Cassano nel 2014 - alla Scuola Media e alla Scuola Materna.

I genitori degli alunni cassanesi sono venuti a conoscenza dell’eliminazione del modello “Senza Zaino” per le future prime classi – esclusa quelle della Scuola Primaria – in occasione della pubblicazione della circolare sulle modalità di iscrizione al nuovo anno scolastico 2021/2022: in particolare, tra le opzioni didattiche disponibili per la Scuola Secondaria di 1° grado non c’era più il cosiddetto “digitale della responsabilità”, prosecuzione del modello “Senza Zaino” della Scuola Primaria e giunto al secondo anno di applicazione nel plesso “Ruffo”, pur nelle difficoltà rappresentate dalla pandemia e nessuna scelta era invece proposta per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.