Plasma iperimmune: un appello alla donazione dal Lions Club “Pura Defluit”

Il Lions Club “Pura Defluit” di Acquaviva delle Fonti insieme ai Club di Cassano delle Murge e Santeramo in Colle promuovono l’iniziativa della donazione di plasma da parte dei pazienti guariti dal Covdi-19, come gesto di grande solidarietà per la cura di altri contagiati.

A darne comunicazione sono i presidenti dei club Lions, Dominga Pellicano, Francesca Viapiano e Vincenzo Casone.

Tale donazione si potrà effettuare anche presso l’Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, dove è già attivo un protocollo sperimentale per l’utilizzo del plasma iperimmune.

«Nella speranza di poter essere, ancora una volta, solidali ed utili alla nostra comunità, secondo il motto oramai condiviso dai Lions di tutto il mondo: “We Serve”».