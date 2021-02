In costume da bagno nella neve: una bravata? No, un esercizio di libertà

Qualche frettoloso cronista – che forse non ha reso un buon servizio al giornalismo – l’ha definita una “bravata”, giudicando il suo protagonista un “negazionista – termine oggi più che abusato – del freddo”.

Per non dire dei social: quel video che lo riprende in costume da bagno nel bel mezzo di una Foresta Mercadante imbiancata dalla neve, era un boccone troppo prelibato perché i “leoni da tastiera” se lo facessero sfuggire. E infatti le offese sono piovute come fiocchi nella bufera.

Ma chi conosce il cassanese Giandomenico Partipilo – titolare dello studio Olistica Sweetness - sa che dietro quel gesto ci sono motivazioni importanti, che spaziano dalle antiche discipline orientali alla moderna nutraceutica.

«Viviamo tempi - ci dice - nei quali la censura, il disprezzo per ciò che non è convenzionale o comunque non aderente alla mentalità di massa, viene sistematicamente deriso. In altre parole, ed è un dato di fatto, c'è una tendenza oggettiva al restringimento delle libertà, anche solo di pensiero o di gesti come il mio, tutt'altro che eroici o appariscenti. Ed è in quest'ottica che s'inquadra la mia azione tesa, quasi come gesto dal sapore umoristico, ad essere condivisa solo ed esclusivamente all'interno della cerchia dei miei amici social. E non può essere stata l'autorizzazione che concessa a Telenorba - che ha rispettato profondamente il mio gesto in tutte le sue sfaccettature - ad autorizzare altre emittenti, come la Gazzetta del Mezzogiorno, a riprendere la notizia ed in un certo senso manipolarla. Ho attivato il mio team di legali a prendere in considerazione un'azione nei loro confronti e verso tutte le altre emittenti che hanno ripreso, senza consenso, la notizia».

Ma vogliamo chiarire le motivazioni?

«Non ritengo di dover motivare il mio gesto – ci dice Partipilo - proprio per la natura di condivisibilità social. Potrei tranquillamente dire che, in continuazione alla mia "impresa" dello scorso anno, consistente nel trascorrere tutto l'inverno in t-shirt, ho voluto aggiungere un altro traguardo. Potrei ancora dire che l'esercizio mentale, la preparazione fisica ed il controllo psicofisico ottimale sono essenziali nel non percepire più così intensamente stress estremi, come il freddo o problemi che continuamente affollano la nostra mente. Ma non è tutto questo».

E il sospetto che sia stata solo una iniziativa per procurarsi pubblicità a buon mercato?

«A tutti coloro che ritengono che abbia cercato un briciolo di notorietà, ricordo che rilascio continuamente interviste in tv e radio su argomenti molto seri e di mia competenza professionale, come la Naturopatia e la Nutraceutica».

E a chi le ha augurato almeno un raffreddore, cosa dice?

«A quelli che, nei vari commenti, hanno quasi sperato nella malattia post "bravata", ricordo come questo non è successo lo scorso anno e non è successo in quest'occasione. Il motivo di ciò potrebbe essere di aiuto a moltissimi tra di loro, ma essendo non convenzionale e non di massa, preferisco tenerlo per le poche persone intime con le quali condivido la mia vita».