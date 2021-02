Al via la campagna vaccinale anti-Covid per gli over 80 nelle Asl pugliesi

Sono circa 160mila i cittadini pugliesi over 80 prenotati sui vari canali (Cup, Farmacup e sito Puglia Salute) su un target di circa 200mila per la vaccinazione anti covid.

Lo comunica l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. Le prenotazioni resteranno comunque aperte.

Domani lunedì 22 febbraio inizieranno in tutta la Puglia le somministrazioni ai cittadino over 80 nei centri vaccinali allestiti dalle Asl, anche in collaborazione con i Comuni e il volontariato.

A Bari la campagna sarà presentata alle ore 15.00 nel centro vaccini di Bari - Santo Spirito (vico Traversa 11). Nella giornata di avvio sono state fissate 1.528 vaccinazioni nelle varie sedi predisposte dalla Asl.

A Brindisi la campagna parte dalle 9.00 nel centro del quartiere “Bozzano” e dalle 14.30 nel centro vaccinale territoriale di San Pietro Vernotico, concordando con l’ufficio stampa della Asl Brindisi la possibilità di seguire gli eventi.

Nella Bat la campagna sarà presentata ad Andria alle 14.30 nel Dipartimento di prevenzione, in viale Trentino 79.

A Foggia la campagna sarà presentata alle 12.00 al “San Francesco Hospital”, in viale degli Aviatori.

A Lecce la campagna sarà presentata alle 14.00 nel punto vaccinale del Consultorio familiare, in via Miglietta 1.

A Taranto la campagna comincerà in dieci punti nella provincia, a Taranto città dalle 14.30 nella sede della facoltà di Medicina (ex Banca d’Italia) in p.zza Ebalia. In accordo con l’ufficio stampa della Asl si potranno seguire gli eventi.