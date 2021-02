Attanasio, Iacovacci, Milambo: bandiere a mezz'asta a Palazzo Municipale

Questa mattina le bandiere sulla facciata del Palazzo Municipale di Cassano sono esposte a mezz'asta in segno di lutto per l'omicidio dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l'autista che li accompagnava.

Anche il Comune di Cassano, dunque, ha aderito all'appello lanciato ieri dall'Anci.

«Bandiere a mezz'asta anche sul municipio della nostra Città - si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune - per rendere omaggio ai due servitori dello Stato: l'ambasciatore Italiano della Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio ed il carabiniere Vittorio Iacovacci brutalmente assassinati nell'agguato avvenuto ieri a Goma. L'Italia piange due uomini innamorati della vita e della pace, due professionisti di alto livello, due ragazzi straordinari». Nessun cenno, invece, all'autista Milambo che lavorava per il World Food Programme.