Vaccini, tamponi e controllo del territorio: i temi al centro della riunione del Coc

Campagna vaccinale, tamponi e controllo del territorio.

Sono i temi al centro della riunione del Centro Operativo Comunale - la struttura del Comune in cui si organizzano, sia nel tempo ordinario che sotto emergenza, le attività di protezione civile - che si è tenuta questa mattina a Palazzo Municipale, sotto la direzione della sindaca Maria Pia Di Medio (anche in qualità di fiduciario dell’OMCeO, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari).

All'incontro - convocato per fare il punto sulla situazione della pandemia a Cassano e valutare nuovi provvedimenti utili a contenere la diffusione del Covid nel nostro paese - hanno partecipato il comandante della Polizia Municipale, Nicola Dentamaro, il vicesindaco, Angelo Giustino, l’assessore alla Polizia Municpale, Michele Campanale, il comandate dei Carabinieri, Ugo Coppola, le dott.sse Bosco e Aprile e il presidente dell'associazione di volontari della Protezione civile "Pubblica Assistenza", Alessandro Giustino.

«Si è affrontato - ha detto al termine della riunione la sindaca Maria Pia Di Medio - il problema dell’organizzazione dell’area in cui somministrare i vaccini per la cittadinanza non rientrante nei gruppi già vaccinati. Tale incontro si è reso necessario poichè nella giornata di domani ci sarà l’incontro fra i Sindaci Metropolitani, i vertici ASL e l’Assessore regionale proprio per programmare, in attesa dell’arrivo dei vaccini, un protocollo che possa identificqare per tempo i luoghi e rendere più semplice l’accesso dei cittadini e più rapida la somministrazione delle dosi in modo da vaccinare più persone nel più breve tempo».

«Ho già acquisito - ha annunciato la sindaca - la disponibilità dei colleghi di Cassano ad essere Medici Vaccinatori per eventuale turnazione da effettuarsi presso il luogo che sarà scelto. Stiamo valutando - ha detto ancora la prima cittadina - diverse possibilità di spazi da destinare alle vaccinazioni che, si prevede, dureranno per alcuni mesi e che dovranno rispondere a caratteristiche individuate dalla ASL».

«Si è affrontato poi il problema di alcuni soggetti che a domicilio somministrano abusivamente tamponi che non sono affidabili perchè poco sensibili, rischiando di far circolare il virus, sia trasportandolo personalmente sia dando risultati negativi falsi stante la scarsa sensibilità dei tamponi effettuati. Si vuole ricordare - ha precisato la sindaca - che i tamponi affidabili sono solo i molecolari, effettuati solo presso la ASL o gli ospedali, o i cosiddetti “rapidi”, effettuati presso i laboratori analisi, dotati di sensibilità altissima anche nei confronti delle varianti. Si è, inoltre, evidenziato che ogni tampone deve essere seguito da certificato con il risultato».

Altro problema affrontato è stato quello, fondamentale, del controllo del territorio.

«La Polizia Municipale - ha detto la Di Medio - ha incrementato i controlli, che sono diventati molto severi, in accordo con i Carabinieri. I punti critici sono stati individuati con la prossimità di Pub e H24, verso i quali saranno più stretti i controlli. Inoltre, non è da sottovalutare il problema Foresta di Mercadante nella quale ci sono assembramenti, in particolare la domenica e nei giorni di festa, per pic-nic o raduni ginnici. Per questo problema ci sarà un incremento di controlli e sarà chiesto un intervento della Regione e del Parco dell’Alta Murgia».