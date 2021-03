Covid, asili privati chiusi, la protesta delle mamme: diritto negato senza un perché

Per ben due volte la sindaca Maria Pia Di Medio, come misura per contrastare la diffusione del contagio, ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutte le classi dell'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo", ma anche per le scuole paritarie e gli asili nido privati. I genitori dei bambini da 0 a 3 anni frequentanti i nidi di Cassano hanno contestato tale decisione. Le ragioni del loro dissenso e della loro critica nei confronti delle decisioni dellla prima cittadina sono esposte nella lettera che un gruppo di mamme ha inviato alla nostra redazione e che pubblichiamo integralmente.

Stiamo vivendo da 12 mesi una situazione che non è più definibile “normale”. Perché più passano i mesi, più passano i giorni e ciò che vediamo è un adagiarsi alla routine del “sentito dire” e del “visto fare”.

Il Covid ci ha privato del contatto sociale. Ci ha privato quasi del tutto dell’emozionarci per una carezza, per un bacio, per un abbraccio. Ci hanno però continuato a dire che avremmo avuto garantiti due diritti fondamentali: quello alla salute e quello allo studio. Ma nel paese in cui risiediamo, Cassano delle Murge, lo abbiamo sentito dire, ma non lo vediamo realizzarsi.

Ebbene, dal 1 marzo 2021 la nostra sindaca Maria Pia Di Medio, dopo aver notato in paese un numero di casi pari ad un centinaio circa (non ha preso una simile decisione quando si sono sfiorati i 200 casi!), ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private del territorio comunale, portando non pochi problemi ai genitori dei bambini tutti, in special modo di coloro che frequentano gli asili nidi privati (bimbi di età dai 0 ai 3 anni) che pagano delle rette non di poco conto e che si sono trovati a fronteggiare una situazione di disagio non indifferente (immagini la situazione di una coppia di genitori lavoratori che paga per un servizio che non può essere erogato e che deve destreggiarsi tra lavoro e accudire bambini non autonomi).

Vi chiederete dove è la novità? Ebbene, la nostra sindaca ha agito quasi “copiando” l’operato del suo collega di Santeramo in Colle, comune limitrofo. Ma ha, diciamo così, “dimenticato”, che il sindaco santermano Baldassarre ha chiuso le scuole private per i bambini 0-6 anni solo dopo aver avuto richiesta formale dai rappresentanti legali delle stesse, cosa che non è avvenuta qui a Cassano. Non tutti i nidi privati chiusi hanno registrato casi di Covid-19 e non hanno mai fatto richiesta di chiusura, anzi! Ma il sindaco ha negato ai nostri bambini l’ultimo scampolo di vita sociale che, genitori accorti come noi, avevano riservato loro. Per loro non si attiva la DAD (o meglio la DDI), per loro non c’è alternativa: si resta soli, chiusi in casa, o con un genitore costretto a prendersi un congedo da lavoro (e siamo in zona gialla! Non ci sono permessi straordinari! Le alternative sono minime!) o con un estraneo che farà da baby sitter con annessi costi ulteriori e rischi da contagi, oppure in ultima analisi con i nonni, per chi ha la fortuna di averli disponibili, vicini e in buona salute.

Noi in questa situazione ci vediamo una routine, quella del “visto fare”. Perché, a scuola i nostri bimbi non possono andare, ma possono tranquillamente andare nei parco giochi in paese (sono aperti! Allucinante!), possono andare nei negozi al chiuso dove ormai gli ingressi non sono contingentati (e ricordiamo che per loro la mascherina non è obbligatoria! Quindi possono contagiare e possono essere contagiati), possono recarsi al mercato rionale (luogo di assembramenti per eccellenza!) e possono effettuare attività sportive (perché a chiudere sono solo le scuole, ma alcune delle attività sportive qui in paese possono svolgersi). Qui a Cassano i controlli non ci sono, ma si colpevolizzano i bambini tutti, da 0 anni ai 19 circa (età della maturità).

E ricordiamo: siamo in zona gialla! Non è prevista la chiusura degli asili nido nemmeno in zona rossa! E per le famiglie che chiedono la chiusura delle scuole, ricordiamo che mandare nelle sedi scolastiche i propri figli è una scelta! La didattica digitale integrata è sempre attiva! Ma non per i bambini 0-3 anni, per i quali le famiglie hanno fatto una scelta a settembre: noi abbiamo deciso di far stare i bambini INSIEME, in un luogo controllato e igienizzato, con la supervisione di persone esperte che abbiamo consapevolmente deciso di COMPENSARE. Non abbiamo bisogno che ci sia un intervento da parte della sindaca che vada oltre i DPCM e le Ordinanze Regionali che leda i diritti dei nostri bambini e i nostri!

Vorremmo porre un quesito alla sindaca e alla cittadinanza tutta: nel caso in cui ci fosse stato un caso di Covid-19 in un supermercato del comune, lei avrebbe emanato due ordinanze di chiusure che avrebbero interessato TUTTI i supermercati presenti nel territorio comunale? O avrebbe predisposto la chiusura del singolo negozio interessato?

La nostra sindaca, nonostante la professione di medico, dimentica (o non sa!) quanto possa contare a livello umano (per non parlare a livello psicologico) colloquiare di persona con uno studente, perché il ruolo di educatore non lo si può fare a distanza, in special modo per la categoria di bambini 0-3 anni.