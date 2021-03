Cia Levante al Comune: «Le cartelle relative all’IMU 2015 vanno annullate»

Le cartelle relative all’IMU dell'anno 2015 emesse dall'amministrazione di Cassano delle Murge vanno annullate.

A chiederlo è la Cia Levante - Agricoltori Italiani, che parla di vero e proprio «caos nel Comune di Cassano delle Murge».

«La notifica degli avvisi di pagamento - spiega l'organizzazione degli agricoltori - riguarda i terreni agricoli condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, dimenticando che queste categoria per legge sono esonerate dal pagamento di tale imposta. In base al decreto 66/2014, i terreni condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti del pagamento dell’Imu. Lo stesso vale per i terreni ceduti in conduzione a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti».

«Il 2014 e il 2015 - continua la Cia - sono stati gli anni in cui si è creata una enorme confusione tra i contribuenti e le istituzioni locali e nazionali per l’incertezza che le leggi avevano creato a causa della loro mancanza di chiarezza».

«Oggi – denuncia Felice Ardito, presidente Cia - Agricoltori italiani Area Levante – non può il Comune per una mera esigenza di cassa ed in un periodo di grandi difficoltà economiche per le famiglie e le imprese agricole adottare provvedimenti che a nostro sono avviso ingiusti. È paradossale che difronte alle nostre richieste di attenzione che come mondo agricolo facciamo anche alle istituzioni locali perché le gli agricoltori creano sviluppo, lavoro, producono cibo di qualità e benessere per la collettività, la burocrazia cavilla su presunti adempimenti da parte dei contribuenti. Occorre un fermo e deciso intervento degli amministratori comunali per porre fine al clima di contrapposizione ingenerato tra l’amministrazione comunale ed i contribuenti».