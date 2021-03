La vittoria sul tumore in un diario "solidale"

Raccontare la propria personale lotta contro il tumore in un libro e devolverne il ricavato per aiutare le persone che in quel tunnel oscuro e insidioso si trovano ancora.

Da qualche giorno è in commercio il libro intitolato “L’uragano all’improvviso”, pubblicato da Giacovelli Editore. Di primo acchito il titolo ti lancia in un vortice di tristezza e disperazione e, invece, non è così. L’autrice Patrizia Casucci, cassanese di nascita, ha voluto raccontare la propria esperienza di vita attraverso una cronologia tipica del diario lanciando un segnale di grande vitalità. Coltiva l’hobby della scrittura privata sin dall’età adolescenziale ma oggi, a 57 anni, l’obiettivo è ben altro. Infatti, il ricavato delle vendite del volume sarà devoluto in beneficienza all’associazione “Una rosa blu per Carmela” che si occupa di sostenere le donne in trattamento oncologico, soprattutto dal punto di vista psicologico, di fronte a una malattia che trasforma il corpo e l’aspetto fisico, anche per la perdita dei capelli che spesso si accompagna alle terapie.

Il racconto comincia il 28 aprile 2019. Durante un controllo medico, per Patrizia, scoppia “l’uragano”. La diagnosi è di cancro alla mammella. Il mondo le crolla addosso, la paziente non sa che cosa le succederà. Il pensiero corre subito al marito, Carmelo, e alle loro tre splendide figlie, frutto del loro amore: Patrizia è madre e moglie responsabile e si preoccupa di loro oltre che di se stessa. Adempiere all’impegno lavorativo diventa difficile. Intervengono medici, famiglia, amici, associazioni e il consigliato e ben accettato aiuto psicologico. Dagli esperti medici a tutti gli altri, per la paziente “il miglior carburante umano non è mai mancato” scrive nel libro. Che nelle sue intenzioni non vuole essere affatto fonte di guadagno, semmai veicolo di solidarietà. Nel diario si parla del cancro evidenziando il momento della speranza, della forza interiore che arriva quando meno te l’aspetti, il tentativo di infondere ottimismo agli altri che stanno soffrendo. Insomma, una testimonianza di supporto e di aiuto a chi rischia di smarrirsi in un tunnel di sofferenza. Attraverso la piacevole lettura del diario può nascere l’occasione di una riflessione diversa. Di incoraggiamento. Un “inno alla vita”, per citare le parole di Madre Teresa di Calcutta.

La pubblicazione è stata già molto apprezzata, tanto che la BCC di Cassano delle Murge e Tolve ha acquistato 100 copie e le ha devolute all’Ospedale Miulli di Acquaviva, per destinarle ai pazienti dei reparti di Radioterapia diretto dalla dottoressa Alba Fiorentino, e di Oncologia, guidato dal dottor Gianmarco Surico, e al Day hospital oncologico, diretto dal dottor Nicola Sasso. “L’Uragano all’improvviso” è disponibile in libreria e on-line.

(tratto da "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 14 marzo 2021)