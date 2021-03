"Spazio Murgia": su Cassanolive la rubrica delle Guide Ufficiali del Parco

Novità per Cassanolive e per i portali del circuito Livenetwork.

On line da oggi “Spazio Murgia”, una rubrica settimanale che accompagnerà il lettore nell’incantevole Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Le Guide Ufficiali del Parco vi sveleranno i caratteri identitari dello spazio murgiano, ricostruendo come un mosaico la complessità e la bellezza di un territorio ricco di tesori da scoprire. Come uno scrigno, questa rubrica svelerà gli aspetti più significativi di flora, fauna e paesaggio. Passo dopo passo, in un’escursione giornalistica, il lettore sarà condotto lungo il sentiero della scoperta e della conoscenza, per rendere accessibile e fruibile il nostro immenso patrimonio territoriale e sensibilizzare sui temi della tutela del paesaggio e del rispetto dell’ambiente.

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia in primavera si trasforma in una fioriera a cielo aperto. Fiori di tutte le forme, colori e profumi adornano sentieri, rocce e spazi aperti della prateria. Calda e quasi del tutto arida in estate, in primavera l’Alta Murgia è fiorita e variopinta: rosa, giallo, rosso, fucsia, blu, viola, oro, verde, nessun colore è escluso. Proprio come un’opera d’arte, il paesaggio murgiano è uno splendido “quadro naturale” che racchiude un patrimonio naturalistico di ineguagliabile bellezza.

L’area protetta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia svolge un ruolo prioritario nella tutela di uno straordinario patrimonio di biodiversità e nella valorizzazione e conservazione di risorse naturali che rappresentano una vera ricchezza per il nostro territorio. Tra le migliaia di specie vegetali del Parco e in particolare tra quelle che fioriscono in primavera, alcune sono rare e protette (come il lino delle fate), molte hanno interesse conservazionistico e sono gravemente minacciate (come il gigaro pugliese e le orchidee), altre possono essere impiegate ad uso officinale o alimentare (come ad esempio i cardi).

A partire dal 20 marzo e fino al 19 giugno, in concomitanza con la primavera, le Guide Ufficiali, con la rubrica “Murgia in Fiore” vi proporranno ogni sabato un fiore tipico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Osservare un fiore immerso nella natura riappacifica con il mondo e con se stessi: l’occhio lo vede, ma l’anima lo sente.

Gli approfondimenti delle Guide Ufficiali del Parco dell'Alta Murgia sono disponibili nella sezione "Rubriche" del giornale.