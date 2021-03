Buoni spesa, Uil: «Dal Comune scelte discriminatorie, rivedere i criteri di accesso al sostegno»

La Uil esprime il proprio «disappunto» rispetto alla scelta del Comune di Cassano di disciplinare i criteri necessari per l’individuazione e l’erogazione del sostegno economico previsto dall’avviso sui contributi per buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità «senza tenere in considerazione il punto di vista di chi conosce il territorio e le esigenze dei cittadini».

«E’ stato chiesto più volte - spiega in una nota la responsabile della Uil cassanese Domenica Busto - di essere coinvolti nello spirito di massima collaborazione ma, purtroppo, anche questa volta il sindaco e la sua amministrazione hanno deciso a modo loro. Ci siamo dichiarati disponibili a firmare una convenzione con il Comune per la gestione dei servizi, disponibilità sempre completamente ignorata, salvo poi dirottare i cittadini alle nostri sedi per qualsiasi problema. E noi facciamo il nostro dovere, a anche il dovere di altri, senza arretrare e senza tirarci indietro».

«In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa della grave situazione sanitaria – prosegue la Busto -, tutti si aspettano dagli enti preposti, primo fra tutti il Comune, la semplificazione degli adempimenti non la complicazione degli stessi. La scelta di presentazione della domanda esclusivamente on line risulta discriminante per categorie fragili come anziani o non “scolarizzati” dal punto di vista informatico che, inevitabilmente, rimarranno esclusi non avendo materialmente possibilità di accedere all’avviso».

«Consideriamo quindi tale scelta come altamente discriminate per di più su un bisogno fondamentale, come quello della sussistenza alimentare che quindi mette in discussione la sopravvivenza umana. Tutto ciò contrasta profondamente con lo spirito della stessa determinazione, Chiediamo quindi – conclude la Busto - che vengano rivisti i criteri e le modalità di presentazione dell’avviso al fine di dare una risposta tangibile alle persone in difficoltà. E per quanto riguarda noi sindacati che per dovere di cronaca si sono dovuti sostituire agli enti pubblici nelle risposte ai cittadini fin dall’inizio di questa pandemia, di essere messi in condizione di operare in sicurezza».