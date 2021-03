Campagna vaccinale, le indicazioni della sindaca Di Medio ai cittadini

Con una nota, la sindaca Di Medio informa i cittadini di Cassano sulla prosecuzione della campagna vaccinale (ne abbiamo scritto qui).

Premesso che:

- si è ancora in fase organizzativa per l’approvvigionamento dei vaccini e che potrebbero esserci delle variazioni circa le date di esecuzione delle vaccinazioni.

- per il momento gli HUB (Centri Vaccinali) sono presenti solo in alcuni Comuni data la difficoltà di gestione della conservazione dei vaccini.

- di conseguenza la prenotazione viene fatta in base alle disponibilità nei diversi Centri Vaccinali.

- appena possibile (ma non subito) sarà attivato un Centro vaccinale in ogni Comune (o presso il proprio Medico di Famiglia).

SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

più di anni 80

Si invitano i cittadini (o chi per loro), che non sono stati ancora vaccinati, a recarsi presso le farmacie per prenotarsi. Si ricorda di fornire un numero telefonico per essere chiamati per essere vaccinati.

più di anni 80 e non deambulanti

la vaccinazione sarà effettuata a domicilio dal Medico di Famiglia (MMG). Si invitano gli interessati, o loro familari, a chiamare il proprio Medico di Famiglia (MMG) e fornire il numero di telefono, entro la prossima settimana, per essere avvisati circa il giorno e l’ora in cui avverrà la vaccinazione. Si fa presente che tali appuntamenti saranno tassativi stante la non conservabilità del vaccino.

GRAVI DISABILITA’

Si invitano i soggetti con invalidità civile e con stato di gravità legge 104 a controllare quest’ultima per il riconoscimento dell’art. 3 comma 3, che ne permette l’inserimento nella categoria delle GRAVI DISABILITA’ e comunicarlo al proprio Medico di famiglia che dovrà provvedere alla vaccinazione. Per questi pazienti è prevista la vaccinazione dei familiari conviventi e degli assistenti (caregiver). Il Medico del paziente disabile rilascerà una certificazione che il familiare o l’assistente mostrerà al proprio Medico di Famiglia per essere vaccinato al più presto. Se il Medico del paziente è lo stesso dei familiari , questi provvederà a vaccinare tutti nello stesso momento.

PATOLOGIE

Si invitano inoltre i cittadini, affetti dalle patologie individuate dall’allegata circolare (pag. 3 e 4), che non lo avessero ancora fatto, a fornire il proprio numero di telefono al proprio medico di famiglia per essere chiamati per essere sottoposti alla vaccinazione in base alle disponibilità dei vaccini e degli elenchi preparati settimanalmente. NON E’ NECESSARIO FORNIRE IL NUMERO DIRETTAMENTE AL MEDICO, PUO’ ESSERE SCRITTO SU UN BIGLIETTO CON NOME E COGNOME DELLA PERSONA INTERESSATA E CONSEGNATO ANCHE AL PERSONALE DI SEGRETERIA.

Riassumendo:

ADESIONE PER ETA' ALLA CAMPAGNA VACCINALE

Accedere a: lapugliativaccina.regione.puglia.it

oppure

Numero verde 800713931 attivo dal 29 marzo ore 14 con orario dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

oppure

Farmacie accreditate FarmaCUP dal 29 marzo ore 14 seguendo gli orari di apertura e chiusura delle stesse.

CHIARIMENTI, come da indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

l’esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, ai fini del processo decisionale vaccinale. Coloro che sono già stati contagiati COVID19 devono essere sottoposti ad UNA SOLA DOSE DI VACCINO DOPO ALMENO 3 MESI DALLA GUARIGIONE.

Infine si invitano i cittadini ad avere pazienza, a non accalcarsi nelle Farmacie, a non accusare di negligenza o favoritismi gli operatori. IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE E’ AUTOMATICO...NON SI PUO’ MODIFICARE.

Ricordo anche che i propri medici di famiglia devono lavorare per curare anche altre patologie..... evitiamo di sovraccaricare con chiamate per prenotare il vaccino. Basta fornire il numero di telefono alla segreteria. Sarete chiamati.

Tutti hanno il diritto alla vaccinazione per la quale si sta lavorando tutti, cercando di superare difficoltà sicuramente non dipendenti dalla nostra volontà.