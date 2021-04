Legambiente rinnova il direttivo e lancia l'appello: «Unisciti a noi! La #rievoluzione è ora!»

Vaccinazioni antiCovid, da lunedì al via le adesioni a partire dai 79enni: cosa fare

Da lunedì 29 marzo, proseguono le adesioni alla campagna vaccinale in Puglia, per età e per fragilità. Per età Per le persone da 79 a 60 anni il sistema sanitario regionale definisce il calendario di offerta vaccinale, procedendo