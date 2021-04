Vaccino, aperto l'hub di Acquaviva. Di Medio: «Presto il Centro Vaccinale Comunale»

«Si è aperto oggi l’HUB ad Acquaviva delle Fonti cui faranno rifrerimento, oltre ai pazienti di Acquaviva anche quelli di Cassano».

Lo comunica la sindaca Maria Pia Di Medio.

«L’organizzazione della ASL Bari - scrive in una nota la prima cittadina - ha così determinato, stante la maggiore popolosità di Acquaviva in seguito alla direttiva ministeriale che prevede solo alcuni grandi centri per la vaccinazione. L’attività inizierà il giorno 15 e sarà svolta dalle 8,00 alle 20,00. L’accesso avviene solo in seguito alla prenotazione per fasce di età (fatta attraverso le farmacie o il sito ASL). Possono comunque anche richiedere il vaccino i caregiver dei soggetti invalidi con 104 art.3 comma 3. Possono essere vaccinati anche gli over 60 che non hanno fatto la prenotazione nelle giornate dedicate».

«Nella prossima settimana - contimua la Di Medio - arriveranno ai medici di famiglia anche i vaccini da somministrare a domicilio. Poichè i vaccini hanno una stabilità di solo alcune ore i medici provvederanno ad avvisare qualche giorno prima i pazienti circa l’ora in cui andranno a vaccinare. Una volta conclusa la vaccinazione domiciliare degli ultraottantenni non deambulanti saranno vaccinati i soggetti con meno di ottanta anni non deambulanti».

«In seguito - spiega la sindaca - saranno vaccinati tutti i soggetti fragili (con patologie riconosciute con esenzione ticket). Questa vaccinazione sarà somministrata presso gli studi dei medici (sempre con appuntamento) fino all’apertura del Centro Vaccinale Comunale (già previsto ed in itinere la procedura autorizzativa che è diversa da quella degli HUB del Dipartimento e dei Centri Vaccinali del Distretto), presso il quale prevediamo si svolgeranno anche le vaccinazioni di tutti i soggetti esclusi dalle categorie finora vaccinate. Comunque TUTTI SARANNO VACCINATI!!!».