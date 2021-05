"Senza Zaino": nessuna risposta ai 200 genitori che ne chiedono la reintroduzione alla Scuola Media

Non riceveranno risposta gli oltre 200 genitori che hanno sottoscritto una petizione per chiedere all’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo” di non interrompere l’applicazione nella Scuola Media del modello didattico “Senza Zaino”.

Una decisione - quella di non proseguire con il progetto “Senza Zaino” - presa a dicembre scorso dal Consiglio d’Istituto, senza una consultazione con tutta la comunità scolastica - lamentano molti genitori - diversamente da quanto fatto sette anni prima, quando il “Perotti-Ruffo” propose ad alunni e genitori di portare a Cassano questo innovativo modello didattico, la cui introduzione nell’offerta formativa, ricordano i firmatari della petizione, vide la partecipazione attiva di mamme e papà.

Il perché non riceveranno risposta ed udienza è scritto in una lettera inviata dalla scuola agli stessi genitori e a firma della dirigente Ippolita Lazazzera: lì è spiegato che l’Istituto non può prendere in considerazione la petizione dei papà e delle mamme degli alunni del Comprensivo perché la richiesta di spiegazioni e di un confronto sulla questione non è accompagnata dalle copie dei documenti di identità di ogni singolo firmatario della petizione. Insomma, la scuola sembrerebbe “bocciare” la forma della richiesta e sulla sostanza della questione sollevata dai genitori non offrirebbe, almeno per il momento, alcun riscontro.

Una chiusura netta, basata su un presunto vizio di forma, che ha sorpreso tutti i genitori, interessati – e non potrebbe essere diversamente - ai percorsi didattici dei propri figli.

Visto l’oggetto della petizione (l’educazione delle nuove generazioni di Cassano: una questione molto concreta e di interesse generale, che riguarda tutta la comunità cassanese) è mai possibile - commentano i firmatari - rifiutare una risposta e soprattutto il dialogo e il confronto trincerandosi dietro una «allegazione di un valido documento di riconoscimento» e congetturando di un «elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva» o di «cause di nullità»?

Escluso che qualcuno possa pensare che le oltre 200 firme in calce alla petizione possano essere tutte false, la spiegazione del rifiuto della scuola più accreditata tra i genitori è quella che, semplicemente, il “Perotti-Ruffo” non abbia voluto confrontarsi con i genitori e abbia trovato il classico “cavillo”. Stessa sorte della petizione, tra l’altro, sembra che abbiano avuto anche altre due iniziative intraprese da altri due gruppi di genitori, che si sono mossi parallelamente all’iniziativa dei 200.

Indipendentemente da come stiano le cose, allo stato attuale quello che è certo è che i 200 firmatari non riceveranno risposta e che, soprattutto, non ci sarà nessun dietrofront sull’abolizione del “Senza Zaino” nella Scuola Media, che mantiene solo l’indirizzo tradizionale e quello digitale.

Totalmente indifferenti alla questione appaiono i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto: la cronaca non ha registrato in questi mesi nessuna iniziativa da parte loro, né intesa a mediare tra le parti né a fornire ai genitori una qualche informazione circa le scelte attuali e future della Scuola. Del resto - come risulta dai verbali - l’eliminazione dell’opzione “Senza Zaino” è stata deliberata in maniera unanime dal Consiglio d’Istituto e dunque con il voto favorevole anche dei componenti che nell’organismo partecipativo scolastico rappresentano le mamme e i papà.

I malumori sono tanti: molti genitori si sono sentiti presi in giro dalla risposta dell’istituto scolastico o trattati come “utenti” che devono rispettare le rigide norme per accedere ad un “servizio” o per interrogare l’autorità, cose ben lontane da quell’ideale di “scuola-comunità” vagheggiato dal “Perotti-Ruffo”, slogan che campeggia all’ingresso della scuola, su una targa che a molti appare oggi un po’ sbiadita, questa sì nella forma ma anche nella sostanza.

E, secondo molti, legata all’abbandono del modello “Senza Zaino” appare anche la scelta del maestro Roberto Angiulo di lasciare la scuola cassanese. Angiulo è stato il promotore a Cassano del modello “Senza Zaino”: un insegnante giovane, molto amato dagli alunni e apprezzato dai genitori, anche per i suoi impegni nella comunità cassanese al di fuori del contesto strettamente scolastico. Molti i messaggi social che si sono moltiplicati negli ultimi giorni non appena si è venuti a conoscenza della sua domanda di trasferimento in un altro paese. Un ulteriore segnale, probabilmente, che una stagione ormai si sta chiudendo, e definitivamente.