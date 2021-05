“Te la bevi” e "Quizzone Frame": nella terza giornata del festival la scienza oltre le apparenze

Durante la terza giornata del festival CassanoScienza, si è tenuta una conferenza spettacolo con protagonisti gli alunni di 4A del liceo “Leonardo da Vinci” e il loro progetto “Te la bevi”.

Durante l’incontro, tenuto in streaming, si è parlato di alcune false credenze e di come influiscono nella vita di tutti i giorni. L’obbiettivo degli alunni è stato quello di smentire queste credenze attraverso studi scientifici.

Nella prima parte della conferenza sono state presentate le sei puntate del progetto, ognuna delle quali dedicata a un tema diverso. Nella prima puntata si è parlato del cioccolato e dei suoi benefici sulla salute e sulla pelle, a patto che non se ne mangi troppo “il veleno lo fa la quantità, e non la sostanza”; al contrario si è scoperto come è il glutine la sostanza che potrebbe danneggiare il nostro organismo. La seconda puntata del progetto ruotava attorno alla memoria ha sfatato la credenza secondo cui mangiare pesce faccia aumentare la capacità di memoria. Nella terza puntata è stato spiegato, attraverso un esperimento, il fenomeno che si crea prima di un maltempo. È stata inoltre smentita la bufala secondo cui il caffè faccia male al fegato: l’associazione AIRC ha affermato che sono l’alcool o il fumo a danneggiare il corpo umano. E ancora, nella quarta puntata gli studenti hanno esaminato gli integratori alimentari e smentito la loro efficienza. Nella quinta puntata si è parlato delle differenze tra acqua frizzante e acqua naturale, scoprendo come in realtà non ci sia nessuna differenza tra le due. Infine, nell’ultima puntata, si è parlato di forza e di come non bastino solo gli spinaci, ma anche vitamina A e C e Sali minerali siano molto importanti per acquisirla. La presentazione si è conclusa con una frase dello scrittore Milan Kundera: “La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere, per ogni cosa, una domanda.”

Nella seconda parte della conferenza si è attivato un interessante confronto tra gli studenti e la dottoressa Rosangela Silletti, rappresentate dell’associazione Multiversi-divulgazione scientifica (partner insieme al liceo “Leonardo Da Vinci” di questo festival). Quest’ultima ha posto domande non solo sul progetto stesso, ma anche sulla fase di produzione. Dalle risposte degli alunni è emerso che lavorare alla realizzazione del Festival ha significato partecipare a un percorso formativo che ha permesso di acquisire consapevolezza sugli argomenti trattati, ma anche un’ottima capacità linguistica e di lavoro in team. Ma è stato anche un percorso faticoso e difficile a causa delle modalità con cui si è svolto.

Abilità, divulgazione, impegno, unione, utilità e partecipazione, sono state le parole chiave che i sei ragazzi presenti hanno utilizzato per riassumere il progetto.

La terza giornata del festival CassanoScienza ha avuto come secondo appuntamento anche il Quizzone Frame- divagazioni scientifiche, un quiz scientifico interattivo a premi guidato realizzato con un affascinante connubio tra scienza e comicità e condotto da Frame-divagazioni scientifiche e dall’attore e autore comico conosciuto in tutta Europa, Francesco Giorda e Alberto Iotta.

Insieme alla partecipazione di esperti e in collaborazione con l’associazione Multiversi i due relatori-conduttori hanno coinvolto gli spettatori in un quizzone a tema scientifico, con un premio finale per il vincitore/vincitrice.

La conferenza è iniziata con una breve spiegazione del gioco che sarebbe stato vinto da chi avesse risposto correttamente e rapidamente alle domande, e con un grande applauso da parte dei partecipanti.

Attraverso questo semplice ma efficace gioco sono state divulgate informazioni sui vaccini, dall’attuale e chiacchieratissimo contro il Covid-19 a quello per il Vaiolo, con l’intento di far emergere le diverse fake news ad essi relative, parlando anche della connessione tra vaccino Sputink e il satellite russo Sputink da cui prende il nome.

Il tutto è stato reso più leggero e coinvolgente dall’umorismo dei presentatori e degli esperti, che hanno coinvolto gli spettatori a 360 gradi nonostante la precaria situazione in cui il Covid ha costretto tutti quanti.

Dalle varie risposte e dalle spiegazioni fornite nel corso del quiz il tema “Apparenze e realtà” si è ripresentato più volte. Sono state smentite molte bufale, ad esempio quella secondo cui il vaccino renda infetti o contenga metalli e sostanze pericolose, o addirittura cellule fetali. Gli esperti hanno spiegato come sia realmente la situazione e come si stia evolvendo, sempre con molta ironia e umorismo, mostrando dati e ricerche da fonti attendibili e disponibili per tutti.

La conferenza si è conclusa con la premiazione per la vincitrice del quizzone e con un augurio e speranzoso invito a potersi rivedere nel prossimo festival di CassanoScienza.