Randagismo: al via la convenzione tra Polizia Locale e guardie zoofile

Da questa settimana le guardie zoofile dell'associazione N.O.G.E.Z. cominceranno ad operare sul territorio comunale in collaborazione con la Polizia Locale, per prevenire e contrastare fenomeni legati al maltrattamento degli animali e non solo.

Lo annuncia il comandante della Polizia Locale di Cassano, Nicola Dentamaro.

«Tutti gli operatori della N.O.G.E.Z., in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente - spiega Dentamaro -, sono stati riconosciuti dalla Prefettura di Bari e svolgeranno sul territorio comunale compiti di vigilanza e accertamento di tutte le violazioni di cui verranno a conoscenza nel corso del loro servizio. La collaborazione degli operatori del N.O.G.E.Z. sarà anche utile per iniziative di contrasto al fenomeno del randagismo che tanto affligge questo territorio e s'inserisce in una più ampia campagna di riorganizzazione del servizio che l'amministrazione comunale, per il tramite di questo Settore di Polizia Locale, ha inteso realizzare nei prossimi mesi».

«Sono tutt'ora in corso - afferma il comandante - le operazioni di ricognizione di tutte le colonie feline presenti sul territorio comunale per mezzo della loro geolocalizzazione e per le quali verrà sollecitato l'intervento dell'ASL per gli adempimenti di competenza. Riteniamo che il contributo di questa associazione unitamente al rinnovato impegno da parte di tutto il personale di polizia locale sia la risposta migliora alle più volte manifestate esigenze della comunità cassanese di un più incisivo intervento in materia».