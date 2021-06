Tari, il pagamento della prima rata slitta a settembre. Ecco le nuove scadenze

Al via “Pomeriggi con Janssen”: l’iniziativa dedicata alle vaccinazioni monodose per gli over 40

Al via da domani in tutti gli hub della provincia di Bari “Pomeriggi con Janssen”. E’ l’iniziativa voluta dalla ASL di Bari che – per incentivare la campagna vaccinale - dà la possibilità ai cittadini con età superiore ai 40 anni