Tassa sui rifiuti a Cassano: convocato un Consiglio comunale straordinario

La presidente Antonia Gatti ha convocato il Consiglio Comunale, in sessione pubblica (in diretta streaming) straordinaria, presso la sala consiliare comunale in Piazza Mario Rossani il giorno 30/6/2021 alle ore 16,00 in prima convocazione ed il giorno 01/07/2021 alle ore 8,30 in seconda convocazione.

Questo l'ordine del giorno:

1) Presa d'Atto del PEF 2021 come da Relazione ex art. 3 comma 4 delibera n. 57/2021 predisposta da Ager;

2) Approvazione delle agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 - Utenze non domestiche - Emergenza Covid-19.

Il Consiglio comunale tonerà a riunirsi poi nei giorni successivi per l'approvazione del rendiconto di gestione del 2020.