Ecco "Murgia Queer", una nuova realtà territoriale per le persone lgbt+

È nata da poco una nuova realtà territoriale che riunisce e supporta le persone lgbt+ e alleate del territorio murgiano per organizzare eventi attraverso i quali diffondere la cultura queer ("Queer" è un termine utilizzato per indicare coloro che non sono eterosessuali o cisgender. Quest'ultima parola si riferisce alle persone la cui identità di genere corrisponde al genere e al sesso biologico).

«Il nostro scopo - dicono i promotori dell'iniziativa - è creare unità, dialogo, sensibilità, ricreatività e approfondimento sociale e culturale sui temi del vasto mondo dei diritti civili e umani, che deve vederci tuttə alleatə».

«Siamo un movimento di e per esseri umani di ogni sesso, genere ed orientamento» si legge nel manifesto costituitivo del movimento. Siamo un movimento aperto e plurale che nasce dalle viscere della nostra Murgia. Una terra colorata, aperta, senza confini, da proteggere e valorizzare. Una terra che è la nostra natura, lo spazio in cui i nostri corpi si muovono, socializzano, realizzano la loro libertà. La nostra volontà è di essere, conformemente al nostro spirito murgiano, spazio sicuro di condivisione, di aggregazione, di ascolto, di reciproca assistenza, di libera espressione e di militanza nonviolenta e in favore dei diritti umani di tuttə. Vogliamo affermare le nostre esistenze con momenti ricreativi, formativi e culturali. Ci troveremo insieme, parleremo, ci ascolteremo, organizzeremo cicli di incontri, dibattiti, momenti conviviali, concerti, rassegne cinematografiche. La passione per i diritti e per la libertà si intreccerà alla condivisione. Sentiamo che è giunto il tempo di unire le nostre forze e le nostre istanze, senza divisioni nè discriminazioni. L'unità è l'unico antidoto alle tante solitudini imposte dal pregiudizio. Nessunə deve sentirsi più solə. Noi ci siamo.

Per essere aggiornatə sugli eventi che stiamo organizzando e per informazioni: www.facebook.com/murgiaqueer, www.instagram.com/murgia_queer, murgiaqueer@gmail.com».