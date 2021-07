«Il nostro cuore batte per Lei, sarà una "festa grann"». Ecco il programma della festa patronale

«La Festa Grande si farà…nel rispetto delle norme civili e religiose! Si farà perché il nostro cuore batte per Lei, la Madonna degli Angeli».

Lo annunciano il Comitato Festa Patronale e tutta la comunità ecclesiale di Cassano.

«Si farà - afferma don Francesco Gramegna presentando il programma dei festeggiamenti in onore della Patrona di Cassano - perché abbiamo imparato: essenziale è quello che non si vede, il resto se non c’è, non impedisce di esprimere l’amore per Gesù e Maria! Si farà perché la nostra patrona attende di essere riconosciuta, onorata e accompagnata nel Suo desiderio, quello del cuore: fare di tutti noi dei “figli di Dio e veri fratelli”».

Ed ecco il programma: «Leggetelo con attenzione - scrive don Francesco - e annotate gli eventi particolari che vorremmo vivere nei giorni della novena. Alla preparazione spirituale, perché la festa cristiana parte da un cuore in cammino e riconciliato (confessione sacramentale) con Dio e i fratelli, si accompagnano altri appuntamenti. Sono manifestazioni animate da uomini e donne, scrittori e maestri, della nostra Cassano, insieme ad attori e giocolieri: vorremmo che la festa giungesse davvero a tutti, anche più piccoli, diventando motivo di riflessione e di gioia. Ora tocca a noi! Maria, ci invita a farLe visita in casa sua: il Santuario e le parrocchie. Risponderemo al Suo invito? La Regina degli Angeli, ama e protegge il suo popolo. Il suo popolo vivrà la Festa della sua Regina e la renderà unica, irripetibile, bella. Sarà una “festa grann”».

Il comitato, per vivere e guardare alla "festa grann" nel giusto modo, fa proprio “il manifesto della comunicazione non ostile” impegnandosi a sperimentarlo e invitando tutti a conoscerlo e diffonderlo. Dopo la festa, sottolinea il Comitato Festa Patronale, l’incontro pubblico di verifica sarà luogo proprio per commenti e critiche costruttive.

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA

Dal giorno 23 al 31 luglio - In preghiera, ma non solo!

Presso il Santuario

Ore 18,00 Vespro

Ore 18,20 S. Rosario Meditato

Ore 19,00 S. Messa – Pellegrinaggio in Grotta – Preghiera

Predicatore: Padre Sebastiano Luponio O.S.A

Presso la parrocchia S. Maria Assunta

Ore 18,00 Rosario Ore 18,30 S. Messa

Presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie

Ore 18,30 Rosario Ore 19,00 S. Messa

VENERDI’ 23 LUGLIO

Presso il Faro del Santuario S. Maria degli Angeli ore 20,30 (capienza massima 160 persone)

“Tempi andati ma mai dimenticati…”

Poesie e racconti in vernacolo cassanese

Lucia Siciliano Vito Campanale Giuseppe Campanale al pianoforte

LUNEDI’ 26 LUGLIO

Presso la Parrocchia Madonna delle Grazie ore 20,30 (capienza massima 130 persone)

Attore protagonista: Christian Di Domenico

“Nel mare ci sono i coccodrilli”

Opera teatrale, storia vera di Enaiatollah Akbari

Tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Geda, adattato con la collaborazione di Christian di Domenico

MARTEDI’ 27 LUGLIO

Per i fanciulli, ragazzi, giovani e famiglie (capienza massima 150 persone)

Presso la Parrocchia Madonna delle Grazie

Ore 19, 45 Preghiera mariana per ragazzi e famiglie

Ore 20,30 Dejanira Dragone e Carmine Basile

Bartolomeo e Cioppina

Spettacolo di giocoleria comica

DOMENICA 1 AGOSTO

Presso la Parrocchia Santa Maria Assunta ore 21,30 (capienza massima 100 persone)

CDM Trio in concerto

Francesco Manfredi – clarinetto

Alessio Anzivino - chitarra

Michele Fracchiolla – percussioni

Giovanna Vasco - voce

GIORNI DELLA FESTA

DOMENICA 1 AGOSTO GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO

Presso il Faro del Santuario S. Maria degli Angeli

Ore 18,00 Canto dei vespri - Celebrazione Mariana

Ore 19,00 S. Messa, Adorazione Eucaristica, Canto del Te Deum,

Benedizione al Paese e alla Piana Barese.

LUNEDI’ 2 AGOSTO

Presso il Santuario S. Maria degli Angeli

SS Messe ore 6,00 – 7,30 – 9,00 – 11,00 - 17,00 – 19,00 – 20,30

La celebrazione eucaristica delle ore 17,00 sarà trasmessa in diretta da Radio Maria

Ore 11,00 Solenne concelebrazione eucaristica con la partecipazione dei parroci e sacerdoti, Autorità Civili, Militari e del Comitato. Anima la liturgia eucaristica il coro S. Agostino.

Ore 12,00 Supplica alla B.V. degli Angeli

MARTEDI’ 3 AGOSTO

Presso la Chiesa Madre “S. Maria Assunta”

SS Messe ore 8,00 – 10,00 – 11,30 – 19,00

Ore 19,00 Solenne concelebrazione eucaristica con la partecipazione dei parroci e sacerdoti, Autorità Civili, Militari e del Comitato. Simbolica consegna, da parte del Sindaco, delle Chiavi della Città alla Patrona. (capienza massima 170 posti)

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO GIORNATA DI PREGHIERA E MEDITAZIONE

Presso la Parrocchia “S Maria delle Grazie”

SS. Messe ore 8,30 – 10,30

Ore 18,00 Preghiera del S. Rosario meditato con la partecipazione delle due comunità parrocchiali

Ore 19,00 Solenne Celebrazione Eucaristica animata dal coro parrocchiale.

Preghiera composta da Padre Mariano Magrassi

Augusta Regina degli Angeli, e nostra dolce sorella nella fede,

nella tua grotta di Cassano delle Murge,

avvolgi con il tuo sguardo materno tutti noi

che con fiducia ricorriamo a Te.

Siamo peccatori ma figli tuoi.

Ottienici i doni di grazia necessari alla nostra salvezza.

Guidaci nel cammino della vita per la strada del Vangelo.

Donaci la certezza che ci sarai accanto, con amore di Madre, nel momento della morte.

Così insieme agli Angeli e ai Santi ti benediremo in Paradiso

e con Te loderemo il Signore per sempre. Amen

ARTISTICA ILLUMINAZIONE

ARTLUX srl di Donato e Arturo Blasi

CONCERTI MUSICALI ITINERANTI

Premiata Associazione Musicale Bassa Musica “Città di Mola” di Francesco Furio

Associazione Musicale “S Maria degli Angeli”, Cassano delle Murge

FUOCHI PIROTECNICI

23 luglio Salve inizio novena

2 Agosto Diana inizio festa

3 agosto ore 22,30 Fuochi pirotecnici

ADDOBBO FLOREALE

Boutique del Fiore di Pietro Zeverino

Il portico dei Fiori di Francesco Smaldino

Vivaio Famiglia Pichichero di Pasquale Pichichero

Per contribuire alle spese della Festa Patronale