La "festa grann" perde il suo cuore verde: quest'anno non ci sarà il "giardino segreto"

"Valorizzare, Rigenerare, Riqualificare" con l’aiuto dei cittadini il Centro Storico di Cassano delle Murge in occasione del momento più importante che la comunità cassanese vive nel corso dell'anno. E' l'idea di fondo dell'iniziativa "Strada Verde", che si ripete ogni anno in occasione della "festa grann" in onore della patrona di Cassano, la Madonna degli Angeli. Ma che quest'anno non vedrà l'allestimento del "Giardino Segreto", cuore verde della manifestazione. Il perché lo spiega l'ideatore dell'iniziativa.

«Dal 31 luglio al 3 agosto - scrive Oreste Iavazzo del Movimento dei Residenti del Centro Storico di Cassano delle Murge - , grazie alla collaborazione attiva fra il Movimento dei Residenti del Centro Storico ed un team di professionisti avrà luogo la 5° edizione dell’ormai tradizionale Strada Verde. Nata da una idea del residente e attivista Oreste Iavazzo per far fronte al problema di igiene urbana nel borgo antico nei giorni della festa patronale, anno dopo anno, sempre più specialisti hanno partecipato e collaborato alla creazione delle installazioni floreali in onore della nostra Santa Patrona. Alla iniziale installazione delle Strada Verde allestita dai sempre disponibili vivai Pichichero e Campanale ed il fioraio Pietro Zeverino, si è aggiunta nel tempo l’installazione del Giardino Segreto a seguito dell’ingresso nel team, in qualità di Art Director, dell’architetto Stella Spinelli, una delle ideatrici della manifestazione Primavera Mediterranea a Bari.

Dopo diverse riunioni del nostro team a malincuore quest’anno abbiamo deciso di dar seguito al solo allestimento della Strada Verde in segno di “devozione” alla nostra Santa Patrona, in collaborazione con i Vivai Pichichero e il fioraio Pietro Zeverino.

Quest’anno non verrà allestito il format, unico ed innovativo in Regione Puglia, del Giardino Segreto, poiché, dato l’impegno che richiede l’allestimento, e in particolare quello del 2020 che ha disegnato con piante e sedute uno spazio che è divenuto il teatro degli eventi dell’Estate cassanese e ha richiesto per la sua realizzazione 2 giorni lavorativi, 600 tufi, più di 200 piante compresi alberi e arbusti, 15 operai, un progettista, volontari del Movimento Centro Storico e tanta passione per il nostro paese, ci saremmo augurati da parte della nostra Amministrazione un invito e un interesse a discutere e finalmente calendarizzare il nostro progetto.

Il Giardino Segreto è una vera e propria azione di recupero e valorizzazione dei luoghi diversa e innovativa, unica nel suo genere e quindi una vera eccellenza nostrana. Attraverso le installazioni temporanee verdi riusciamo a “dar vita” a luoghi al momento non abitati ed alle piazzette più o meno conosciute e frequentate o con presenza di fenomeni di degrado e soprattutto a sensibilizzare i cittadini verso una maggiore richiesta di decoro urbano e sostenibilità.

Abbiamo ricevuto messaggi di delusione e tristezza dai cittadini e degli abitanti del Centro Storico quando non hanno letto nel programma ufficiale il nostro evento, ricordiamo che la reazione dei nostri concittadini verso questo progetto è stata molto positiva e propositiva, tanto da ricevere candidature ad aprire portoni privati per far parte di possibili future edizioni del Giardino Segreto.

Sicuri di poter portare ad un successivo livello il nostro format e farlo diventare attrattiva non solo locale attirando turisti nella nostra Cassano, ci auguriamo quindi di poter trovare nuovamente lo spirito e la voglia di recuperare un progetto così innovativo e impegnativo, confidando in futuro anche in una attenzione e interesse da parte della nostra Amministrazione, tali da poter sostenere e rendere l’allestimento uno degli eventi della Estate Cassanese».