"Troppe restrizioni per il Covid": annullata la Sagra della Focaccia

Niente Sagra della Focaccia per quest'anno.

Il cartellone - già piuttosto scarno - dell'Estate Cassanese perde il tradizionale appuntamento dedicato alla focaccia di Cassano.

La conferma alle voci che annunciavano l'annullamento della sagra e che circolavano negli ultimi giorni, arriva dai social, come ormai accade abitualmente a Cassano.

«Per tutte le restrizioni - scrive su Facebook Pino Greco, dell'associazione Apulia Country, che per conto dell'amministrazione Di Medio organizza gli eventi estivi patrocinati dal Comune - relative al decreto legge n° 175 del 23/07/21 e per le indicazioni della Questura e delle forze dell’ordine deputate ai controlli di ordine pubblico nel rispetto delle norme anti Covid, siamo costretti a dover annullare l’evento della “Sagra della Focaccia” prevista per il 22 agosto c.a. Le disposizioni comunicateci, oltre alle norme di sicurezza ed ai controlli a cui avremmo dovuto far fronte non ci hanno permesso una serena programmazione dell’evento oltre ad un afflusso di avventori ed ospiti congruo con la portata di tale appuntamento».

Ma Apulia Country lascia accesa una speranza, che si sà quella non muore mai.

«Abbiamo desistito - scrive Greco - per questa modalità, ma non ci siamo dati per vinti…Infatti, da cosa nasce cosa… nella discussione della pianificazione di quest’evento, avendo rilevato la non possibilità a procedere, si è ritenuto doveroso che il nostro paese non dovesse soffrire un ulteriore danno e penalizzazione. Infatti, in concordia tra l’amministrazione, le forze dell’ordine e i panificatori, si è deciso di provvedere a “rimandare” questo “appuntamento collettivo-sociale” rimodulandolo in nuova allocazione, con modalità coerente con le prescrizioni di ordine pubblico e soprattutto orientata alla promozione del nostro territorio e dei nostri prodotti locali. Non sarà un evento per qualcuno ma per tutti. Saranno coinvolti tutti i commercianti (speriamo tutti disponibili a mettersi in gioco) in una formula “all inclusive”, atta a creare lo spirito di squadra che dovrà accompagnarci nei prossimi anni nel traguardare un’innovazione sperimentale della promozione e proiezione turistica del nostro paese. Nella speranza di far breccia sia come operatori, ma soprattutto come avventori ed ospiti in questa nuova azione di spirito cittadino, scevri da ogni formula di polemica o attrito sociale, culturale, politico, tentiamo assieme un rilancio della nostra cittadina».

«Stay tuned» è la conclusione e l'invito: e a Cassano che altro possiamo fare?