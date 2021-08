La Di Medio cerca casa per i profughi afghani: l'appello della sindaca ai cittadini

Servono case per ospitare i profughi afghani.

E' l'appello che la sindaca Maria Pia Di Medio lancia dal sito del Comune ai cittadini affinché mettano a disposizione dell'ente locale delle unità abitative dove alloggiare i profughi.

«La drammatica situazione degli Afgani - scrive la prima cittadina - ci vede coinvolti dal punto di vista umanitario e civile. L'accoglienza è un aspetto del nostro carattere che ci identifica come Popolo. Per questo motivo mi rivolgo a tutti i cittadini affinchè sia possibile reperire unità abitative (per il momento in disuso) per ospitare temporaneamente i Profughi Afgani, fuggiti da un sistema oppressivo e limitante della democrazia e della libertà di sceltà di ogni Essere Umano. Purtroppo, come Comune, non abbiamo,in questo momento, disponibilità di alloggi nè, dal punto di vista dell'idoneità sanitaria, di strutture da poter adibire a tale scopo. Sarebbe un gesto di grande umanità mettere a disposizione degli alloggi che il Comune potrà provvedere ad arredare e fare gli opportuni allacci di corrente, acqua e gas, per ospitare».