Sosta riservata ai residenti nelle ore serali: in arrivo il nuovo piano parcheggi nel Centro Storico

In arrivo il piano parcheggi per il centro storico.

È stata depositata ieri in giunta comunale dal comandante della Polizia Locale, Nicola Dentamaro, la progettazione che disciplinerà la sosta a Cassano Vecchia.

«A breve – spiega Dentamaro - verrà adottata una delibera di giunta che conterrà le indicazioni politiche per l'adozione delle soluzioni proposte di cui in questo momento si sta discutendo in amministrazione».

«Recependo le indicazioni di alcune organizzazioni cittadine – continua il comandante - verrà estesa la possibilità a tutti i residenti del centro storico di sostare nelle aree a disco orario, alcune delle quali verranno riservate in modo esclusivo ai residenti nelle fasce orarie serali».

«Verrà implementato un sistema di rilascio pass con un'infrastruttura collegata direttamente con l'anagrafe comunale per i doverosi riscontri. Siamo già al lavoro – conclude Dentamaro - per arrivare entro la fine dell'anno ad avviare questa importante novità per il comune di Cassano».