Covid, in Puglia registrati 156 nuovi casi positivi su 15.194 test

Covid, 5 nuovi casi a Cassano. 75% dei residenti vaccinato con due dosi Le foto

Nuove positività in diminuzione per la quarta settimana consecutiva nel Barese. Il tasso settimanale per 100mila abitanti si attesta a quota 18,7, con un numero di positività inferiore - in valore assoluto – di circa il 25% rispetto ai sette giorni precedenti.