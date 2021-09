L'asta va deserta: nessuna offerta d'acquisto per l'ex “Villaggio del Fanciullo”

Nessuna offerta d'acquisto per l'ex “Villaggio del Fanciullo”.

E' andata deserta, infatti, l'asta indetta dall'Agenzia del Demanio per lo scorso 21 settembre.

La base economica fissata per l'acquisto della struttura nata per l’accoglienza dei bambini in condizioni di grave disagio e poi anche asilo e poi finita al centro della vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Fondazione Maugeri e dunque confiscata dallo Stato, era di 1 milione e 360mila euro.

Ora occorrerà attendere le decisioni dell’Agenzia che potrebbe indire una seconda asta con un prezzo ribassato.