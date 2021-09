“Camminata tra gli Olivi”, in Comune un incontro per preparare l'evento di "Città dell'Olio"

L’Amministrazione Comunale invita i produttori di olio e i Rappresentanti delle Associazioni di Cassano delle Murge, che hanno tra le finalità statutarie la promozione e valorizzazione del territorio e/o lo svolgimento di attività sportive, a collaborare all'organizzazione dell’iniziativa “Camminata tra gli Olivi 2021”, che si propone quale attività ludico-motoria particolarmente adatta per la scoperta e la fruizione dei paesaggi tipici delle Città dell'Olio ed uno strumento di marketing per la promozione turistica anche in periodi di bassa stagione.

Tale iniziativa, spiega il Comune, si inserisce nell’ambito della “Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi – V edizione” promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, della quale il Comune di Cassano delle Murge è socio, ed è in programma per la mattinata di domenica 24 ottobre 2021 in contemporanea in oltre 130 località italiane aderenti alla rete associativa delle Città dell’Olio.

Al fine di individuare i soggetti disposti a collaborare con l’organizzazione dell’iniziativa e concordare tempi e modalità per la migliore riuscita della stessa, l’assessore alle Attività Produttive, Michele Campanale, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Carmelo Briano, invitano i produttori di olio e i Rappresentanti delle Associazioni a partecipare all’incontro che si terrà il prossimo lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Comune di Cassano delle Murge.

Il Comune invita i soggetti a manifestare l’interesse a partecipare alla riunione inviando una mail a agricoltura@comune.cassanodellemurge.ba.it con oggetto “Riunione organizzativa “Camminata tra gli Olivi 2021”.