"TOP - Talenti e OPportunità": al via un ciclo di incontri sugli incentivi alla creazione di impresa

Ripartenza. È una delle parole che più si sentono ripetere negli ultimi mesi, ma per ripartire con il giusto spirito e per dare sfogo alla propria voglia di mettersi in gioco è indispensabile sapersi orientare tra le tante opportunità a disposizione di chi ha un’idea e vuole metterla in pratica ri-partendo proprio da quell’idea e dalle proprie forze.

È questo il senso di TOP - Talenti e OPportunità, un ciclo di incontri sui principali incentivi alla creazione di impresa, che CoCoCo, nell’ambito delle attività finalizzate a supportare i giovani (e meno giovani) ad intraprendere la propria attività di impresa al Sud, avvia, in collaborazione con il dottore commercialista Nunzio Locorriere, esperto nell’accompagnamento alla creazione di impresa.

Quattro incontri, con cadenza mensile, per esplorare e approfondire i principali incentivi per avviare nuove imprese in Puglia: tante le opportunità messe a disposizione di giovani e donne che abbiano voglia di dare una concreta opportunità di sviluppo al proprio talento.

Di seguito il programma degli incontri:

8 ottobre 2021 - "Nuove Iniziative di Impresa (NIDI)" – Fondo della Regione Puglia che sostiene le microimprese di nuova costituzione con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. - "Resto al Sud" - Incentivo di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo) che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali.

12 novembre 2021 - "ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero" - Incentivo di Invitalia /Agenzia nazionale per lo sviluppo rivolto a giovani e donne che vogliono diventare imprenditori. - "SELFIEmployment" – Incentivo di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo) nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, che finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.

10 dicembre 2021 - "Cultura Crea 2.0" - incentivo di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo) che finanzia la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale.

14 gennaio 2022 - "TecnoNidi" – incentivo attraverso cui la Regione Puglia sostiene le imprese di piccola dimensione che intendano avviare o realizzare piani di investimenti a contenuto tecnologico nel territorio regionale - "Smart&Start Italia" – di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo)che sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18:00 e si svolgeranno presso CoCoCo, in via Edmondo De Amicis, 20/D a Cassano delle Murge.

L’accesso è libero e gratuito, ma limitato a 15 partecipanti a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria ancora in atto.

Per accedere agli incontri è necessario essere muniti di green pass e mascherina.