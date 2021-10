"Storie che vengono dal mare": in un seminario a Gioia la testimonianza dei volontari di Cuf

Nell’ambito del progetto Sud chiama Sud finanziato dalla Regione Puglia - Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo realizzato dall’associazione Alma Terra APS-ETS, In folio - Associazione culturale e Centro Studi Erasmo propongono il percorso “Storie che vengono dal mare”.

E’ un breve ma significativo itinerario culturale che si inserisce in una programmazione di più ampio respiro che mette al centro il significato e il senso profondo dell’altro-da-noi. Tra seminari di approfondimento, poesia e letture tematiche, si guarda alle diverse forme di immigrazione raccontata da diversi punti di vista liberati da pregiudizi e preconcetti. E’ un percorso di incontri e contaminazioni, di parole e di riflessioni intorno all’essere umanità in cammino.

È stata già realizzata Poesia Migrante, una passeggiata letteraria estiva lungo un tratto di costa di Mola di Bari - Polignano a Mare nella quale è stata data voce a poeti e poesie dei Sud del Mondo. Altra azione realizzata è il Concerto – racconto del chitarrista Antonio Stragapede che ha narrato in musica tratti di vita di artisti italiani emigrati che hanno fatto la storia della chitarra e della musica.

Oltre l’immigrazione, profili di comunità future, con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle, è il seminario di approfondimento sui temi legati all’immigrazione con particolare focus su stereotipi e pregiudizi in materia di immigrazione e persone immigrate. I numeri, le politiche, le persone. A Gioia del Colle, nel ricordo del pensiero e delle attività del Presidente del Centro Studi Erasmo Francesco Ferrara. In continuità, dopo la pausa forzata causa covid - 19, con il seminario La comunità che viene dal futuro ci si interrogherà intorno alla comunità che sarà, alle trasformazioni in atto nella società italiana in generale e locale in particolare, agli scenari che si aprono in materia di accoglienza delle persone immigrate, alle politiche di inclusione.

Il seminario è realizzato con la collaborazione dello Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, dell’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari “Bari Sviluppo” e di Cercasi un Fine APS.

Oltre l’immigrazione, profili di comunità future

Martedì 5 ottobre 2021

Sala De Deo ore 16.00

Programma del Seminario

Saluti Istituzionali

Avv. Giovanni Mastrangelo - Sindaco di Gioia del Colle

Dott.ssa Giovanna Pontiggia - Assessore alle Politiche Sociali di Gioia del Colle

Avv. Romano Lucio Rocco Maria Giuseppe - Assessore alle Politiche per l’Integrazione

Dott.ssa Pasqua Demetrio - Presidente del Centro Studi Erasmo

La società in divenire. Le comunità accoglienti

Dott. Damiano Maggio – Centro Studi Erasmo

I dati e gli scenari intorno al fenomeno della immigrazione. Quale società per quale comunità. L’immigrazione come valore.

Percorsi e politiche di inclusione sociale. Esperienze

Vinod Francesco Monopoli – Centro Interculturale Incontrarsi … a Sud.

Lo Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle.

Lo sportello immigrati come strumento di orientamento e sostegno alla definizione di percorsi di inclusione. Superare il concetto di integrazione passiva e dipendente per costruire scenari di inclusione attiva e partecipativa.

Dott. Girolamo Lopriore Consulente Area Formazione Bari Sviluppo

Futurae Programma Imprese Migranti di UnionCamere

Il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, l’esperienza dell’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari “Bari Sviluppo”

Giulio D'Arrigo e Milan Fernando - Volontari di Cercasi un Fine A.P.S.

Il supporto del volontariato nelle Politiche di Inclusione. L’esperienza del Centro di incontro e ascolto per stranieri dell’associazione Cercasi un Fine A.P.S. di Cassano delle Murge.

Modera il Seminario il dott. Natale Pepe – Sociologo Vice Presidente del Centro Studi Erasmo

Il seminario si concluderà alle 18.30 circa. La partecipazione è gratuita. In considerazione dei posti limitati, è gradita iscrizione all’indirizzo mail segreteria.erasmo@gmail.com al quale è possibile chiedere ulteriori informazioni.

La Sede dell’incontro è la Sala De Deo Palazzo Comunale, via Gioacchino Rossini, nei pressi del Teatro Rossini, Gioia del Colle (BA).

Ai sensi del D.L. 105 del 23 luglio 2021 art 3, l’accesso alla Sala De Deo sarà consentito esclusivamente a soggetti muniti di certificazione verde Covid-19.