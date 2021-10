​Coronavirus, in Puglia 143 contagi e nessun decesso

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Puglia 143 nuovi contagi da coronavirus su 15.420 tamponi eseguiti e nessun decesso.

Questa la suddivisione dei contagi per provincia: provincia di Bari: 45; provincia di Bat: 6; provincia di Brindisi: 22; provincia di Foggia: 22: provincia di Lecce: 30; provincia di Taranto: 18; residenti fuori regione: 0; provincia in definizione: 0

Attualmente risultano 2.499 persone positive; 150 ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia risultano 269.371 casi in Puglia su 3.753.662 test eseguiti; 260.075 le persone guarite e 6.797 i decessi.

Questa la suddivisione per provincia: provincia di Bari: 98.832; provincia di Bat: 28.200; provincia di Brindisi: 21.362; provincia di Foggia: 47.368; provincia di Lecce: 31.269; provincia di Taranto: 40.877; residenti fuori regione: 991; provincia in definizione: 472