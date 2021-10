Nuove positività in calo del 30 per cento nell’ultima settimana nel Barese.

Il monitoraggio certifica un’importante discesa del tasso settimanale, che non va oltre 16,3 casi per 100mila abitanti, con una tendenza favorevole ormai costante da diverso tempo.

Quasi 29 comuni dell’Area Metropolitana di Bari, sui 41 complessivi, si attestano su un numero di nuove positività molto ridotto, oscillante tra zero e cinque. Situazione differente a Cassano, dove si registrano, invece, 9 nuovi casi nell'ultima settimana (ce ne erano stati 7 in quella precedente), con un tasso settimanale che passa da 48 a 67,7, ben oltre quello medio registrato nell'Area Metropolitana.

L’andamento della casistica nel territorio dell'Asl Bari rispecchia l’impatto decisivo che la campagna vaccinale anti-Covid sta avendo nell’arginare e bloccare la diffusione del virus Sars Cov 2.

Dal 27 dicembre ad oggi i centri vaccinali del territorio hanno somministrato un volume straordinario di vaccini: 1 milione 916.115 iniezioni, tra prime, seconde e, recentemente, anche terze dosi.

La quantità di vaccini a disposizione e la capillarità della macchina organizzativa stanno consentendo di realizzare una vasta copertura della popolazione vaccinabile, dai 12 anni in su. Secondo i dati elaborati dal Controllo di Gestione della ASL Bari, infatti, la popolazione barese vaccinabile ha toccato l’89% in termini di prime dosi somministrate e, rispetto al ciclo completo, ha raggiunto quota 85%, ben oltre l’80% fissato a livello nazionale come obiettivo ottimale, almeno in questa fase. Particolarmente confortanti i risultati della città di Bari, dove il 91% dei residenti over 12 ha fatto almeno una dose e l’87% ha completato la schedula vaccinale. A Cassano l'83% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo con la seconda dose (l'88 solo con la prima).

Anche nel dettaglio delle diverse fasce d’età, sono state raggiunte ottime percentuali nell’intero territorio barese. Il 93% degli over 80 ha concluso il ciclo di vaccinazione, al pari dei 60-69enni, mentre tra i 70-79enni è stato raggiunto un picco record del 96%. In costante crescita gli altri gruppi: ciclo completato per l’89% dei 50-59enni, per l’82% dei 40-49enni, 76% dei 30-39enni e 77% della fascia 20-29 anni. Copertura in forte aumento soprattutto tra i giovanissimi 12-19enni: il 77% dei ragazzi e delle ragazze dell’Area Metropolitana ha ultimato la vaccinazione, una percentuale di adesione già elevata che nel capoluogo sale sino all’83%.