Digithon, in corsa anche il guanto speciale contro la Epidermolisi Bollosa della HandMe 3D

Alla finale del Digithon 2021 c'è un altro progetto frutto della ricerca e dell'impegno di un cassanese: si tratta di HandMe 3D.

Il progetto HandMe 3D - candidato al bando Interreg Greece - Italy Pit Stop 2020/21 della Camera di Commercio di Bari e vincitore - è registrato a Bitonto, ma nella compagine che ha sviluppato l'idea c'è anche l'architetto cassanese Guido Ragucci, volto noto dello sport locale, essendo da anni una delle colonne portanti della Volley Cassano.

HandMe 3D punta alla realizzazione di un laboratorio per la progettazione e la realizzazione di dispositivi medici attraverso la stampante 3D.

«Nello specifico - spiega Ragucci - l'intento riguarda la creazione di un guanto autosterilizzante, refrigerante e deumidificante per le persone affette da malattia rara come la distrofia Epidermolisi Bollosa con pseudo sindattilia (DEB). Lo scopo è migliorare la qualità della vita delle persone con DEB. Grazie ad una produzione personalizzata, attraverso specifiche misure antropometriche, viene realizzato un prodotto specifico per ogni paziente».

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita per I soggetti affetti da DEB puntando ad una sartorialità di prodotto che mediante specifiche misure antropometriche viene confezionato ad hoc per ogni paziente.

L'Epidermolisi Bollosa (EB) è una malattia ereditaria, rara e invalidante, che provoca bolle e lesioni in corrispondenza della pelle e delle mucose interne, sintomi che possono verificarsi a causa della più lieve frizione o persino spontaneamente. La patologia è nota anche come "sindrome dei bambini farfalla", facendo riferimento alla fragilità dei pazienti, accomunata a quella proverbiale delle ali di una farfalla. A livello mondiale l'Epidermolisi Bollosa co9lpisce 1 bambino ogni 17.000 nati, ovvero circa 500mila persone, a fronte di un dato italiano di 1 paziente ogni 82.000 nati, per un totale di circa 1.500 persone con EB previste sul territorio nazionale.

Il vincitore di DigithON 2021 verrà annunciato il 24 ottobre, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line.

Per supportare e far vincere il progetto HandMe 3D dell'architetto Ragucci si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2021 e #DigithONReloaded.