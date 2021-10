Covid: in Puglia 278 nuovi casi positivi su 24.823 test e tre decessi

Puglia capitale sociale, sostegno da oltre otto milioni di euro alle attività del terzo settore

Oltre 8,6 milioni di euro per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato: è al via PugliaCapitaleSociale 3. 0, l’avviso per lo sviluppo e il sostegno del Terzo Settore pugliese, "un investimento cospicuo come mai prima in Puglia”.