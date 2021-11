La Lazazzera se ne va: in arrivo un nuovo dirigente scolastico e un nuovo Consiglio d'Istituto

Se ne va la dirigente scolastica Ippolita Lazazzera, che lascia la scuola cassanese dopo poco più di tre anni per andare a svolgere un dottorato all’Università. E’ la stessa preside ad annunciarlo con una lettera di commiato che in queste ore circola nelle chat dei genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo”, generando non pochi commenti, non tanto su quello che è scritto ma su quello che sembra mancare nelle parole della preside venuta da Santeramo. Il riferimento è alla questione della “scuola senza zaino”, una esperienza didattica autentico fiore all’occhiello della scuola cassanese, come attestano i riconoscimenti ricevuti in questi anni, mai amata dalla Lazazzera, culminata nell’eliminazione dell’indirizzo dal percorso della Scuola Secondaria di primo grado in questo anno scolastico (con l’avallo del Consiglio d’Istituto in scadenza), e che ha segnato più di ogni altra cosa la guida del Comprensivo "Perotti-Ruffo" da parte della preside. Una vicenda che ha generato l’opposizione di tantissimi genitori, culminata in una petizione sottoscritta da centinaia di loro, mai seriamente presa in considerazione dalla preside, che, come hanno lamentato più volte i genitori, ha più volte rifiutato il dialogo, appellandosi, come abbiamo documentato su questo giornale, a formalismi. Un “muro di gomma” che ha spinto i genitori ad ulteriori iniziative - come le richieste di accesso agli atti o le istanze rivolte all’Ufficio Scolastico Regionale perché intervenisse sulla vicenda - e che a molti genitori è parso smentire quell’ideale di “scuola-comunità” al quale più volte si è fatto riferimento in questi anni e al quale allude la stessa preside nel suo saluto alle varie componenti scolastiche. Ma tant’è. A breve sarà nominato un reggente e nei prossimi giorni sarà eletto un nuovo Consiglio d’Istituto. Si volta pagina per tutti, a volte è un bene.