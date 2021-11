Consiglio d'Istituto "Perotti-Ruffo": «Non abbiamo competenza nelle scelte didattiche della scuola»

Dai componenti del Consiglio d'Istituto del Comprensivo "Perotti-Ruffo" uscente riceviamo e volentieri pubblichiamo.

I componenti del Consiglio d’Istituto inviano questo comunicato al fine di chiarire e precisare funzioni e compiti dello stesso, in ragione alle innumerevoli inesattezze e attacchi strumentali che puntualmente vengono espressi da più parti. Il Consiglio di Istituto non ha competenza nelle scelte didattiche della scuola e né, tanto meno, può esercitare un potere decisionale su di esse attraverso l’esercizio del voto. Pertanto appare doveroso precisare ed elencare quelle che sono le funzioni ed i compiti del Consiglio di Istituto. Il CdI è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti organizzativi generali ed economici della scuola. Esso elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento ; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi. Adotta il regolamento interno dell’Istituto ed il Piano dell’Offerta Formativa ( PTOF) elaborato dal Collegio docenti, unico Organo responsabile dell’organizzazione didattica ed educativa dell’Istituto nella sua più ampia autonomia. Per quanto sopra detto , in riferimento alle scelte del Collegio docenti della scuola secondaria di primo grado “V:Ruffo” , esse sono state recepite all’unanimità dal Collegio Congiunto dei docenti dell’Istituto Comprensivo, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita. Il Consiglio d’Istituto uscente, pertanto, auspica per il futuro che si possa ritornare al rispetto dei ruoli nella reciproca fiducia.

Firme

Maria Luisa Abbruzzese, Teresa Cuscianna, Grazia Palombella, Angela Mitolo, Maria Giulia Lopane, Rossana Giorgio, Annamaria Debellis, Anna Traversa, Antonella Ancona, Anna Ruggiero, Maria Lanzo, Elvira Azzali, Rossella Mariani, Rossella Lamanna, Vito Lionetti, Marisa Orlando, Anna Daddabbo