Si registra un andamento stabile delle nuove positività nel territorio dell’Area Metropolitana di Bari. E' quanto si legge nel rapporto settimanale dell'Asl sull'andamento della pandemia nel nostro territorio. «Il tasso settimanale per 100mila abitanti - spiega l'Asl Bari - si attesta da 26,7 a 28,5, confermandosi ad un livello ben al di sotto del tasso medio nazionale rilevato dall’Istituto Superiore di Sanità e pari a 78 casi per 100mila abitanti. A livello territoriale, la circolazione del virus resta in ogni caso contenuta, con 23 comuni su 41 con un numero di nuovi casi settimanali che oscilla tra 0 e 5». A Cassano il report dell'Asl evidenzia 8 nuovi casi positivi nell'ultima settimana, con un tasso del 54,8.

«La campagna di vaccinazione anti-Covid nell’ultima settimana - di legge ancora nel rapporto - ha ampiamente superato il muro dei 2 milioni di vaccini somministrati, attestandosi esattamente a quota 2 milioni 12.855 dosi, di cui 49.389 richiami e con una netta prevalenza – oltre 31mila – di somministrazioni effettuate in favore della fascia d’età dai 60 anni in poi. La copertura vaccinale dei residenti over 12 del Barese è generalmente molto elevata, con il 91% di prime dosi e l’88% di cicli completati. Tra gli over 60, in particolare, la copertura completa sale ancora sino a quota 96%, con una adesione straordinaria registrata tra i 70-79enni: il 99% ha già fatto la prima dose e il 98% ha completato la scheda vaccinale. Ulteriori margini di crescita ci sono tra le generazioni più giovani, in una fascia ampia che va dai giovanissimi 12-19enni (un punto in più, 83%, di copertura totale) ai 40-49enni, mentre il target 50-59 è già oltre il 91% di residenti che hanno ultimato la vaccinazione. Molto buone le coperture territoriali. Oltre ai 30 comuni che hanno centrato il traguardo del 90% di vaccinati con prima dose, si segnalano i nove che hanno raggiunto percentuali altrettanto alte di completamente vaccinati. La città di Bari è tra le prime realtà italiane ad aver raggiunto il 90% di residenti over 12 con ciclo completo, in buona compagnia con i comuni di Noci (92%), Putignano (91%), nonché Sammichele di Bari, Bitetto, Bitonto, Giovinazzo, Monopoli e Polignano, tutti col 90%». A Cassano l'87% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo vaccinale.