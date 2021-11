Elezioni Consiglio d'Istituto, lista n. 2: «Dialogo costruttivo, aperto e trasparente con la scuola»

Con il motto “Una scuola in Rel-Azione”, la lista n. 2 si presenta alla comunità scolastica in vista dell'imminente rinnovo del Consiglio d'Istituto (le elezioni si terranno il 28 e 29 novembre). La lista dei genitori «si propone - si legge in un nota diffusa in serata - di raccogliere il consenso di tutti quei genitori che vogliono stabilire un dialogo costruttivo, aperto e trasparente con la scuola, con particolare attenzione all’inclusione, alla socialità, alla famiglia. I candidati vogliono non solo portare le istanze dei genitori in Consiglio, ma anche rappresentare un canale di comunicazione dei docenti e del personale scolastico verso gli stessi genitori. La lista 2 - spiegano i candidati - vuole contribuire attivamente e collaborativamente alla vita scolastica, raccogliendo tutto il supporto possibile alla realizzazione dei progetti proposti e concordati in Consiglio, sempre nel pieno rispetto dei ruoli e delle professionalità del personale docente e non docente». I candidati sono: AGLIETA FLORINDA, BARILE MICHELE, CANI XHUANA, CARELLA FRANCESCO, DI CANOSA TERESA, FATIGUSO LEA, KOUADIO MARIE, RIZZI FELICIANA, SCHEMBARI CLAUDIA, SICILIANI BEPPE, SPINOSO VINCENZO, SUSCA LUCIA. A chiedere il voto dai genitori ci sarà anche un'altra lista, della quale, però, non sono ancora stati diffusi i nomi dei componenti.