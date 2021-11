Domani Atletico Cassano - Polisportiva Futura per la 7ª di campionato

Ultima gara prima del turno di riposo per l’Atletico Cassano che domani, sabato 20 novembre, ospita la Polisportiva Futura per la 7ª giornata del Girone D di Serie A2. Dopo la complicata trasferta di sabato scorso sul campo della capolista Cosenza, i “pellicani” devono rimettersi subito sui giusti binari in un PalAngelillo che ha regalato agli uomini di mister Recchia i 7 punti collezionati sinora in campionato. Le strade di Atletico Cassano e Polisportiva Futura si sono già incrociate, seppur da lontano, qualche anno fa quando i calabresi strapparono l’accesso ai play off per la promozione in Serie A2 ai biancocelesti, all’ultima giornata, per un miglior piazzamento nel girone siciliano rispetto a quello dei cassanesi nel girone pugliese. Ora le due squadre si affrontano in campo, con la Polisportiva Futura che occupa la penultima posizione in classifica con 4 punti, frutto della vittoria interna contro l’Arcobaleno Ispica e del pareggio alla prima giornata, sempre in casa, contro il Città di Melilli.

«Il valore del Futura non è certo quello raccolto in classifica fino ad ora - afferma mister Giampiero Recchia - e lo testimonia l'equilibrio nell'ultima loro gara giocata contro la capolista, risultata vincente solo a fine partita. Inoltre, in fase di chiusura della sessione di mercato di novembre hanno ulteriormente rinforzato la rosa a disposizione con l'arrivo di Lucao e con il recupero di alcuni giocatori che avevano saltato alcune gare. È un avversario molto fisico, con giocatori di grande esperienza che hanno giocato anche in A. Sarà una gara molto difficile, come tutte d'altronde in questo girone».

Le due squadre arrivano alla partita di domani con situazioni quasi diametralmente opposte: i calabresi hanno riposato nell’ultima giornata, mentre i “pellicani” dovranno ancora una volta rialzarsi dopo la batosta subita a Cosenza: «ci ritroviamo a ripartire per la terza volta dalla nostra casa con l'obiettivo di cancellare la gara precedente in trasferta», afferma infatti mister Recchia. «Sicuramente in casa mostriamo maggiori sicurezze in tutte le fasi, ma questo non è affatto scontato. Non dovremo farci mancare applicazione e disponibilità in campo per battere un avversario come il Futura. Abbiamo preparato la gara come tutte le settimane, abbiamo tutti una gran voglia di far felici ancora una volta i nostri tifosi», conclude il tecnico biancoceleste.

La partita sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook dell’Atletico Cassano a partire dalle 16:00, a cura di Puglia5. La direzione di gara è affidata ai signori Angelo Tasca di Treviso (1° arbitro), Simone Di Filippo di Treviso (2° arbitro) e Jacopo Giannelli di Bari (cronometrista).