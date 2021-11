"Giornata dell’Albero", il messaggio della Di Medio: «Piantiamo alberi»

«E’ giusto che ci sia una festa per gli alberi: ci danno la vita con l’ossigeno che producono. E’ come la festa della mamma o del papà.....una cosa bella che potremmo fare è imparare i nomi di ogni albero: saperlo riconoscere dalle foglie, dal tronco, da come si dividono i rami....conoscere un essere vivente (perchè l’albero E’ UN ESSERE VIVENTE) significa amarlo e rispettarlo»: lo scrive in una nota la sindaca Maria Pia Di Medio in occasione della Giornata dell’Albero che si festeggia oggi in tutta Italia.

«Il riscaldamento globale - spiega la sindaca - sta minando anche gli alberi, i loro ritmi biologici di gemmazione e produzione dei frutti, la riduzione del numero delle api sta mettendo a repentaglio la riproduzione della vegetazione per mancanza di impollinazione.....DOBBIAMO PIANTARE ALBERI. A Cassano ne abbiamo piantati 1.200 e stanno crescendo, ne abbiamo messi a dimora 6 nell’area destinata allo sgambamento cani in via Martiri della Repubblica (tra poco sarà completata), ne avevamo ripiantati altri in Piazzale Tampoia ma qualche idiota ne ha bruciato le radici con prodotti chimici.... ne abbiamo ordinati altri perchè li ripianteremo. Così come siamo in attesa del nuovo albero che sostituirà il gelso centenario che abbiamo dovuto sradicare per rischio di schianto e del completamento dei lavori per la nuova Piazza Galilei per poter ripiantare nuovi alberi più sicuri dei precedenti». “Nella prossima settimana – conclude la Di Medio - forniremo le piantine ai nuovi nati del 2021 (avviseremo appena disponibili). La festa dell’albero dura tutto l’anno...tutta una vita. PIANTIAMO ALBERI”.